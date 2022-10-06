Bu yıl aldığınız iPhone'u seneye çok daha pahalıya alabilirsiniz

06 Ekim 2022 Perşembe, 10:09

Teknoloji şirketleri farklı üreticilerle çalışarak üretimlerini gerçekleştiriyor. Apple da Tayvan merkezli yarı iletken üreticisi TSMC ile berabar çalışıyor. iPhone, iPad ve Mac gibi cihazlarının işlemcilerini üreten şirketin fiyat politikasının değiştiği kesinleşti. Aktarıldığı kadarıyla TSMC, 2023 yılının ilk günü çip ücretlerinde yüzde 6'ya varacak bir artışa gidecek. Bu hamlenin sonuçlarının da Apple cihazlarına da yansıyacağı düşünülüyor.

APPLE FİYAT ARTIŞINA GİTMEK ZORUNDA KALABİLİR

Apple'ın her yıl bazı iPhone modelleri için üretimi artırmasını istediği TSMC, artan maliyetler sebebiyle Apple'a faturayı yansıtmayı düşünüyor. MacRumors tarafından doğruluğu onaylandığı aktarılan haberde, 2023 yılında Apple'ın cihazlarına fiyat artışı gelebilir.

Dev teknoloji şirketi Apple, söz konusu yüzde 6'lık maliyet farkını teknolojiseverlere yansıtmamayı da tercih edebilir ancak bu tam kestirilemiyor. Birkaç ay önce Bloomberg tarafından bir haber yapılmıştı ve bu haberde fiyat artışına yönelik bir uyarı vardı. Çip fiyatlarındaki önlenemez artış özellikle bu sektörde üretim yapan TSMC gibi firmaları etkiledi ve kriz halen çözülmüş değil. İlerleyen dönemde Apple'ın fiyat artışına gidip gitmeyeceğini göreceğiz.