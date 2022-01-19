HES kodu yüklenebilen, 'altın kaplama' iPhone 13 koleksiyonu tanıtıldı

19 Ocak 2022 Çarşamba, 17:53

Akıllı telefonları altın gibi değerli madenlerle kaplayarak dudak uçuklatan fiyatlara satmasıyla bilinen aksesuar üreticisi Caviar, yine ilginç bir koleksiyonla gündeme geldi. Firma, 2021 yılının eylül ayında tanıtılan iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerini 2019 yılının sonlarına doğru patlak veren küresel pandemiyi farklı bir bakış açısıyla bir araya getirdi.

ALTIN KAPLAMA QR KODLU İPHONE 13 PRO KOLEKSİYONU

Bilindiği üzere; koronavirüs pandemisinin başlaması ile Türkiye dahil tüm dünyada çeşitli önlemler alınmaya başlandı. Bunların başında da HES kodu, aşı sertifikası ve test sonuçları geliyor.

Bu konseptle yola çıkan Caviar, kısa süre önce arkasına 18 ayar altından QR kod işlenmiş iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerini Digital Signature koleksiyonu adı altında satışa çıkardı. Böylelikle aşı sertifikası ve HES kodları, akıllı telefonların arka tarafına altından yapılmış bir QR kodla işlenebilecek.

Shift Delete'in aktardığı habere göre; Digital Signature koleksiyonu sadece HES kodu ve aşı sertifikasından ibaret değil. Kullanıcılar dilerse; kartvizit, web sitesi ve sosyal medya hesapları gibi akla gelebilecek birçok şeyi iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerinin arkasına altından QR kodla işletebiliyor.

Fotoğraf: Caviar

ÜÇ FARKLI LÜKS SEÇENEK

Digital Signature koleksiyonu, üç farklı lüks seçeneğiyle satışa çıktı.

İlki ve en ucuzu, arka paneli titanyum PVD kaplamadan yapılmış ve sadece QR kodu altın malzemeden olan Phone 13 Pro ve Pro Max. Bu seçeneğin fiyatı 6 bin 220 dolardan başlıyor.

İkinci seçenek ise geçen haftalarda vizyona giren The Matrix filminden ilham alan, altın motifleri ve QR kodu bulunan QR Matrix. Bunun fiyatı ise 6 bin 370 dolar.

Üçüncü ve en pahalı seçenek, QR kodu ve arka panelinin tamamı altınla kaplanmış olarak geliyor. Bu seçeneğin fiyatı da 35 bin 370 dolardan başlıyor.

Tüm seçenekler farklı depolama opsiyonlarına sahip ve bu nedenle fiyatlandırmanın değişebiliyor.