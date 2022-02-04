iPhone'larda büyük değişiklik: Görüntüsü sızdı
İngiltere merkezli The Sun gazetesine göre Apple, iPhone'ların ana ekranlarını değiştirecek.
Apple'ın ilk büyük değişikliğini 2020'de sunduğu iOS 14 ile gerçekleştirmişti. The Sun'ın Leaks Apple Pro'ya dayandırdığı habere göre; bu değişikliklerinin bir yenisi yakın zamanda iPhone'ların ana ekranlarında görülebilir.
Yeni iPhone Ana Ekranı böyle olabilir Kaynak: Apple / LeaksApplePro
iOS 14
Apple, iOS 14 sürümünün güncellemesinde , iPhone ana ekranlarının tamamen farklı görünmesini sağlamıştı.
İlk olarak, uygulamaların depolanabileceği bir yer olan Uygulama Kitaplığı'nı tanıtılmıştı. Bu, tüm uygulamaları ana ekranda tutmanız gerekmediği anlamına geliyor.
Şirket ayrıca, ana ekranda uygulamaların yanına yerleştirilebilen araçları da tanıtmıştı.
Apple'ın şimdi ise iOS 16 ile büyük bir değişiklik daha yapması bekleniyor.
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