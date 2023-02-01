Büyük umutlarla çıkan Apex Legends Mobile kapatılıyor

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 11:20

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 11:20

Beklentilerin altında kaldığı söylenen Apex Legends Mobile için kapatılma tarihi açıklandı. Geçen mayıs ayında kullanıcıların karşısına çıkan oyun, 1 Mayıs 2023 tarihinde tamamen kapatılıyor. Bunun dışında oyunda satın alınan herhangi şey de oyunla beraber tarihe karışacak. Yani oyuncuların satın aldıkları öğelerin ödemesi ya da diğer oyunda kullanılmasıyla ilgili bir durum söz konusu değil.

EA BİR BAŞKA OYUNU DAHA DURDURDU

Lightspeed & Quantum Studios tarafından hazırlanan oyun, ilk etapta sükse yapsa da beklenin çok altında kaldı. EA ile birlikte geliştirilen oyun şirketlerin karşılıklı anlaşmasıyla kapatılıyor.

EA'nın 2021 yılında duyurmayı plandığı bir başka oyun olan Battlefield Mobile'ın da durdurulduğu ortaya çıktı.