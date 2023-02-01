Büyük umutlarla çıkan Apex Legends Mobile kapatılıyor

İlk etapta yalnızca bazı ülkelerde kullanıma açılan Apex Legends Mobile, tamamen kapatılıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 11:20
Büyük umutlarla çıkan Apex Legends Mobile kapatılıyor
Abone Ol google-news

Beklentilerin altında kaldığı söylenen Apex Legends Mobile için kapatılma tarihi açıklandı. Geçen mayıs ayında kullanıcıların karşısına çıkan oyun, 1 Mayıs 2023 tarihinde tamamen kapatılıyor. Bunun dışında oyunda satın alınan herhangi şey de oyunla beraber tarihe karışacak. Yani oyuncuların satın aldıkları öğelerin ödemesi ya da diğer oyunda kullanılmasıyla ilgili bir durum söz konusu değil. 

EA BİR BAŞKA OYUNU DAHA DURDURDU

Lightspeed & Quantum Studios tarafından hazırlanan oyun, ilk etapta sükse yapsa da beklenin çok altında kaldı. EA ile birlikte geliştirilen oyun şirketlerin karşılıklı anlaşmasıyla kapatılıyor. 

EA'nın 2021 yılında duyurmayı plandığı bir başka oyun olan Battlefield Mobile'ın da durdurulduğu ortaya çıktı. 


Apex Legends Mobile Apex Legends Mobile kapatılıyor Apex Legends Mobile kapatılma tarihi

İlgili Haberler

Netflix yeni mobil oyununu yayınladı!

Netflix yeni mobil oyununu yayınladı!
Tüm GTA serisinden daha fazla gelir elde eden mobil oyun!

Tüm GTA serisinden daha fazla gelir elde eden mobil oyun!
Türk mobil oyuncuların yüzde 41'i haftada 10 saatten fazla oyun oynuyor

Türk mobil oyuncuların yüzde 41'i haftada 10 saatten fazla oyun oynuyor

En Çok Okunan Haberler