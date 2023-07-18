Çakmak alevinden daha soğuk bir yıldız keşfedildi

Yayınlanma: 18.07.2023 - 08:31

Güncelleme: 18.07.2023 - 08:31

WISE J062309.94-045624.6 diye adlandırılan yıldızın sıcaklığının sadece 425 derece olduğu ortaya çıktı.

Bu da yıldızın ortalama bir fırından daha sıcak, tipik bir çakmak alevindense daha soğuk olduğu anlamına geliyor.

Karşılaştırmak gerekirse Güneş'in sıcaklığı tam 15 milyon derece.

Avustralya'daki Sidney Üniversitesi'nden araştırmacı Kovi Rose, New York Times'a verdiği röportajda "Bazı yıldızlar kamp ateşimizden yükselen dumandan daha soğuk" ifadelerini kullandı.

Independent Türkçe'nin aktardığı haberde bilim insanı, "Bu da evrendeki mütevazı yerimizi anlamamız için bize ilham veriyor" diye ekledi.

BU TÜR YILDIZLAR JÜPİTER'DEN KÜÇÜK OLUYOR

Öte yandan WISE J062309.94-045624.6, Güneş'ten çok farklı bir yıldız türü. Kütle açısından da daha hafif olan kozmik cisim, bazen "başarısız yıldız" diye de anılan bir kahverengi cüce.

Bu tür yıldızlar genellikle Jüpiter'den daha küçük oluyor. Sonuçta yeterli kütle çekim kuvvetine ulaşamadıkları için nükleer füzyon da gerçekleşemiyor.

Zira Güneş ve onun gibi diğer yıldızlar olağanüstü sıcaklıklarını bu nükleer füzyona borçlu. İki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek daha ağır bir element oluşturduğu sürece nükleer füzyon adı veriliyor.

Hakemli bilimsel dergi The Astrophysical Journal Letters'da yayımlanan makalenin yazarlarından Tara Murphy, "Kahverengi cüce, kütle ve sıcaklık açısından bir yıldız ve bir gezegen arasındadır" diye konuştu.

Ancak nükleer füzyon gerçekleştiremedikleri için kahverengi cüceler loş bir ışık yayıyor ve çıplak gözle görülmeleri imkansız.

Bu nedenle araştırmacılar, geleneksel teleskoplar yerine Güney Afrika'daki MeerKat radyo teleskobu ve Avustralya Teleskop Kompakt Dizisi ve Avustralya Kare Kilometre Dizisi Yol Bulucu gibi özel gözlem araçlarını kullandı.

Murphy, "Elektromanyetik spektrumun her bandı size evrende tamamen farklı bir pencere açıyor" dedi:

Bir dedektif hikayesi gibi.