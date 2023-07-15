Çin Savunma Bakanlığı: Çin, dış uzayda silahlanma yarışına karşı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, Çin'in dış uzayın barışçıl kullanımından yana olduğunu, silahlandırılmasına ya da savaş alanına dönüştürülmesine kararlılıkla karşı çıktığını ve dış uzayda herhangi bir silah yarışının yürütülmesine karşı olduğunu söyledi.

Xinhua
Yayınlanma: 15.07.2023 - 09:44
Çin Savunma Bakanlığı: Çin, dış uzayda silahlanma yarışına karşı
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Tan söz konusu açıklamayı Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, ABD'li bir askeri komutanın uzay yarışı hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili bir soruya yanıt verirken yaptı. Tan, ABD'nin son yıllarda dış uzayı askerileştirme konusunda hız kazandığını, uzay ittifakı klikleri kurduğunu ve uzayda silahların kontrolüne engeller çıkardığını kaydetti.

Sözcü, ABD'nin eylemlerinin uzayın güvenliği ve küresel stratejik istikrara büyük zarar verdiğini belirtti. Dış uzayın savaş çığırtkanlarının başlattığı savaş alevlerine izin vermediğini vurgulayan Tan, ABD tarafına uluslararası toplumun ortak arzusuna saygı gösterme, silah yarışlarını tahrik etmekten vazgeçme ve dış uzayda kalıcı barış ve güvenliğin sürdürülmesi için diğer ülkelerle birlikte çalışma çağrısında bulundu.


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