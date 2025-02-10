Call of Duty: Black Ops 6 oyuncusu 67 yıllık ceza aldı

Call of Duty: Black Ops 6 oynayan bir oyuncunun 67 yıl boyunca Call of Duty sunucularında konuşması yasaklandı.

Call of Duty: Black Ops 6 oyuncusu 67 yıllık ceza aldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.02.2025 - 07:53

Activision tarafından ceza alan bir oyuncu aldığı cezanın ekran görüntüsünü paylaştı. Reddit üzerinden aldığı 67 yıllık cezayı paylaşan Call of Duty oyuncusu hangi sebeple 67 yıl boyunca sunucularda konuşmasının yasaklandığnı bilmediğini aktardı. 

Call of Duty: Black Ops 6 oyununu oynayan Jefedadon762'nin aldığı ceza Reddit'te bazı oyuncuların da tepki göstermesine neden oldu. Activision'ın oyun içindeki sohbet konusunda katı olduğunu düşünün oyuncular, 24 bin 488 günlük cezanın acımasız olduğunu yazdılar. 

2 MİLYON GÜN YASAKLANAN OYUNCU VAR

Söz konusu duruma tepki gösterilmesinin nedeni bu cezanın ilk olmaması. Daha önce de Marvel Rivals'ta hile yapıldığının tespit edilmesi üzerine bazı oyuncular 100 yıl yasak gibi yüksek cezalar aldı. 

Fortnite'ta ise bir oyuncunun 2 milyon gün gibi uçuk bir yasak aldığı bildirilmişti.  


Etiketler: #Call of Duty: Black Ops 6

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