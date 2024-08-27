Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta için sistem gereksinimleri

Yayınlanma: 27.08.2024 - 17:30

Güncelleme: 27.08.2024 - 17:30

Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta bir aksilik olmazsa 30 Ağustos'ta çıkacak. Oyun ilk kez tüm platformlarda aynı anda erişebilir olacak. Activision Blizzard imzalı oyunun açık beta sistem gereksinimleri kısa bir süre önce açıklandı.

CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 AÇIK BETA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

İşte PC tarafı için açıklanan sistem gereksinimleri:

Minimum Önerilen İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (en son güncelleme) İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (son güncelleme) veya Windows 11 64 Bit (son güncelleme) İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-6600 İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-6700K Bellek: 12 GB Bellek: 16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470 veya NVIDIA GeForce GTX 1060 veya Intel Arc A750 Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600XT veya NVIDIA GeForce RTX 3060 Video Belleği: 3 GB Video Belleği: 8 GB Depolama Alanı: SSD Gerekli Depolama Alanı: SSD Gerekli Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı Ses Kartı: DirectX Uyumlu Ses Kartı: DirectX Uyumlu

Call of Duty: Black Ops 6 25 Ekim'de PC, PS4 ve PS5, Xbox Series X/S ve One için çıkış yapacak. Oyun aynı gün Game Pass'te yer alacak.