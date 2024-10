Call of Duty: Black Ops 6 rekor kırdı

Call of Duty serisi daha önce pek çok başarıya imza atsa da en son çıkan Call of Duty: Black Ops 6 ilk haftasında rekor kırdı. Şimdiye kadarki en iyi Call of Duty çıkışı olduğunu aktaran Microsoft CEO'su Satya Nadella, PlayStation ve Steam'deki satışların rekor kırdığını duyurdu.

Xbox Game Pass tarafında da tek günde abone sayısında önemli bir artış yaşandı.

Hatırlatmak gerekirse oyun geldiği gün Xbox Game Pass'e eklendi ve bu sayede oyunseverler oyunu ücretsiz oyunmak adına aboneliği satın almaya karar verdi.

Call of Duty: Black Ops 6'nın oyuncu sayısı açıklanmadı ancak Game Pass tarafında ilk kez günlük abone artışı bu kadar yüksek oldu. Yeni abone artışı, diğer oyunların da oynanmasını artıracak.

Oyunun bazı performans problemleri dışında hem hikayesi hem de çok oyunculu modlarının oyuncular tarafından beğenildiği aktarılıyor.

Thank you #CallOfDuty community for making the launch of #BlackOps6 one for the record books… setting new day one and opening weekend records ?? pic.twitter.com/CQ1Uin0zMH