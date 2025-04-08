Call of Duty: Black Ops 6 ücretsiz olarak oynanabiliyor

Yayınlanma: 08.04.2025 - 19:13

Güncelleme: 08.04.2025 - 19:13

Call of Duty: Black Ops 6'nın 11 Nisan'a kadar tüm platformlarda ücretsiz olarak oynanabileceği duyuruldu. Yapılan bu kampanya sadece çok oyunculu modlar için geçerli olsa da oyunun yeni oyuncularla buluşması açısından olumlu etki yapması bekleniyor.

CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 KISA SÜRELİĞİNE ÜCRETSİZ

Call of Duty: Black Ops 6'nın ücretsiz olan bu versiyonunda oyuncular yeni haritaların dahil edildiği 25 haritayı deneyimleyecekler. Bunun yanında zombi modu da bu kapsamda ücretsiz olarak oynanabilecek.

Oyunu 11 Nisan'dan sonra da oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.