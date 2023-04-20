'Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered' ücretsiz oldu

Bir zamanların efsane oyunu 'Call of Duty: Modern Warfare 2'nin yenilenmiş versiyonu kısa süreliğine bütün platformlarda ücretsiz hale geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 17:37
'Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered' ücretsiz oldu
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Oyun yapımcısı Activision tarafından yapılan 'Call of Duty: Modern Warfare 2'nin yenilenmiş versiyonu 2022 yılında çıkmıştı. Oyun Activision tarafından kısa süreliğine ücretsiz hale getirildi.

PC, PlayStation ve Xbox'da ücretsiz olan oyun 26 Nisan tarihine kadar oynanabilecek. Ancak ücretsiz versiyonunda hikaye modu bulunmuyor. Sadece Shipment, Farm 18 ve El Asilo gibi çok oyunculu oynanan versiyonları ücretsiz versiyonda bulunuyor. 

Call of Duty: Modern Warfare 2'nin sistem gereksinimleri ise şöyle: 

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10

İşlemci: Inte Core i3-4340 - AMD FX-6300

Bellek: 8 GB

Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 - NVIDIA GeForce GTX 1650 yada AMD Radeon HD 7950

Depolama: 80 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-2500K yada AMD Ryzen R5 1600X

Bellek: 12 GB

Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 - NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon R9 390 ve AMD Radeon RX 580

Depolama: 80 GB


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