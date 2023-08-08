Call of Duty Modern Warfare 3 ne zaman çıkıyor? İşte tarih

Yayınlanma: 08.08.2023 - 10:03

Güncelleme: 08.08.2023 - 10:03

Yeni Call of Duty oyunu hakkında bir süredir iddialar gündeme geliyordu. Oyunun Call of Duty Modern Warfare 3 olarak adlandırılacağı ortaya çıkmış ancak çıkış tarihi ve oyunun hikayesine yönelik detaylar kesin değildi.

17 AĞUSTOS'TA BÜTÜN DETAYLAR ORTAYA ÇIKACAK

Modern Warfare serisinin hikaye tarafında devamı olması beklenen yeni oyunun, 10 Kasım'da resmen çıkış yapacağı duyuruldu.

Oyunu öncekilerden farklı olarak Sledgehammer Games geliştiriyor. Modern Warfare yapımlarına hem oynanış hem de hikaye olarak bağlanacak olan yeni oyun için kısa bir tanıtım fragmanı da yayınlandı.

Call of Duty Modern Warfare 3, PlayStation 5, Xbox Series ve PC için çıkacak. Oyun hakkında detaylı bilgilerin 17 Ağustos'taki Warzone etkinliğinde ortaya çıkması bekleniyor.