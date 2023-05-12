Yeni Call of Duty oyununun adı: Modern Warfare 3

Yayınlanma: 12.05.2023 - 11:44

Güncelleme: 12.05.2023 - 11:44

Sevilen Call of Duty serisine yeni bir oyun bu yıl geliyor. 1 Ağustos'ta tanıtılması beklenen oyunun adı Call of Duty: Modern Warfare 3 olacak. Insider Gaming tarafından elde edilen bilgilerde oyunun adının ötesinde önceki oyun Modern Warfare 2'nin devam edeceği de doğrulanmış oldu.

MODERN WARFARE 3 BU YAZ DUYURULACAK

Daha önce Modern Warfare 3'ün DLC olarak yayınlanacağı düşünülüyordu. Ancak durum öyle olmadı ve ayrı bir oyun olarak oyunseverlerin karşısına çıkacak.

Oyun için bilinmesi gereken tarihler de açıklandı. PlayStation 4/5 için tarih beta 6 Ekim-10 Ekim, diğer bütün platformlar içinse 12 Ekim-16 Ekim. Tam sürüm içinse tüm platformlardaki oyuncular 10 Kasım'ı beklemek zorunda kalacak. Ancak ilk sezon ve yeni harita 5 Aralık'ta yani bu yılın son ayında yayınlanacak.