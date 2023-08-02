Call of Duty Warzone ve Modern Warfare 2'den 14 bin hileci banlandı

ABD merkezli oyun stüdyosu Activision, Call of Duty: Modern Warfare 2 ve Warzone'da hile yapan 14 bin kişiyi banladığını açıkladı. Ayrıca firma artık hile geliştiricilerini de takip edebileceğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2023 - 11:58
Call of Duty Warzone ve Modern Warfare 2'den 14 bin hileci banlandı
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Activision, Call of Duty: Modern Warfare 2 ve Warzone'da hile yapan 14.000'den fazla hesabı yasaklayarak hilecilere karşı etkili bir mücadele yürüttü. VG247 tarafından rapor edilen bilgilere göre, Activision açık kontrol teknikleri kullanarak hilecileri tespit edip yasakladı ve artık firmanın hileyi başlatan geliştiricileri de izleyebileceği belirtiliyor.

Call of Duty'de hilecilerin ve hackerların uzun süredir bir sorun olduğu biliniyor. Ancak Activision'ın son zamanlarda aldığı tedbirlerle bu soruna karşı daha etkili bir yaklaşım sergilediği görülüyor. Hileler, özellikle Xbox 360 ve PlayStation 3 dönemi oyunlarında yaygın olarak kullanılıyor ve Activision'ın çabaları, bu klasik oyunları da yeniden ön plana çıkarıyor.

Activision'ın hilecilere karşı aldığı önlemler, oyuncular arasında olumlu bir etki yarattı ve Modern Warfare 2 ve Warzone gibi popüler oyunlarda daha adil bir oyun deneyimi sağlamaya yardımcı oldu. Bu durum, oyunları daha da ilgi çekici hale getirirken, aynı zamanda güvenli ve adil bir oyun ortamı oluşturuyor.


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