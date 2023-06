Sony için Call of Duty 800 milyon dolar değerinde

Yayınlanma: 29.06.2023 - 12:23

Güncelleme: 29.06.2023 - 12:23

Sony'nin PlayStation işiyle ilgili son derece gizli bilgileri ortaya çıktı. FTC v. Microsoft duruşmasının bir parçası olarak Sony, PlayStation şefi Jim Ryan'dan, Sony'nin yayıncılarla paylaştığı marjlar, Call of Duty gelirleri ve hatta bazı oyunlarını geliştirme maliyeti hakkında ayrıntılar içeren bir belge sundu. Bu belgeler mahkeme tarafından yanlışlıkla halka açık bir şekilde paylaşıldı. Daha sonradan fark edilince kaldırılmak istense de internette yayılmaya devam etti.

Belgelerde yer alan bilgilere göre Horizon Forbidden West oyununun 300 çalışanla beş yılda 212 milyon dolara mal olduğunu ve The Last of Us Part II'nin ise yaklaşık 200 çalışanla 220 milyon dolara mal olduğunu görüldü.

Ortaya çıkan en dikkat çekici bilgi ise Sony, 1 milyon PlayStation oyuncusunun Call of Duty'den başka bir şey oynamadığı oldu. Belgelerde yer alan bir diğer bilgi ise Sony'nin Call of Duty'den 2021 yılında sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 800 milyon dolar gelir elde ettiği oldu.

The Verge'ün haberine göre, Sony bu bilgiyi, Call of Duty'nin Xbox'a özel olması halinde gelirlerinin büyük ölçüde etkileneceğini göstermek amacıyla verdi. Düzenleyici kurumlara yaptığı birçok başvuruda Sony, Microsoft'un Call of Duty'yi Xbox'a özel hale getirmesinden ve hatta oyunun PlayStation sürümlerini sabote etmesinden korktuğunu belirtti.