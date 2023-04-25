Call of Duty’nin yeni oyunu tanıtıldı!

Popüler oyun serisi Call of Duty için yeni bir oyun tanıtıldı. Kutu oyunu şeklinde olan oyun bir fragman ile de gözler önüne serildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 09:13
Call of Duty’nin yeni oyunu tanıtıldı!
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Call of Duty The Board Game, 2024 yılında karşımıza çıkacak. Activision-Arcane Wonders iş birliği sonucu ortaya çıkan yeni oyun, kutu oyunlarınının yükselişe geçtiği dönemde bizleri karşılıyor.

CALL OF DUTY'NİN YENİ KUTU OYUNU 

Kutu oyunu pazarı sürekli yükseliyorken, yayınlanan bir istatistikte 2022'den 2028 yılına kadar yüzde 13'ün üstünde bir büyümeyi işaret ediyor. Yani kutu oyunları eski günlerine dönemese bile tekrar yükselişe geçmiş durumda. 

Bu açıdan bakıldığında Call of Duty'nin kutu oyunun tanıtılması bir tesadüf değil.

Yeni yapılan bir paylaşımla duyurulan oyun, dijital oyunda geçen karakterleri kutu oyununa taşıyor. Büyük geliştiriciler olsa da kutu oyunu Kickstarter üzerinden çıkacak. Burada bağış ve desteklerle büyüyecek oyunun gelişticilerininin neden bu yolu tercih ettiği bilinmiyor. 

Oyun hakkında Arcane Wonders tarafından yapılan açıklamada, Captain Price, Ghost, Soap gibi karakterlerin minyatür versiyonları yer alacağı söylendi.

Yeni kutu oyunu hakkında kısa bir video yayınlandı:

 


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