CEATEC 2023'te yapay zeka ve sanal gerçeklik öne çıkıyor
Dünyanın önemli elektronik fuarlarından CEATEC (Combined Exhibition of Advanced Technologies) 2023, "Toplum 5.0'a Doğru" temasıyla Japonya'da başladı.
CEATEC 2023, başkent Tokyo'nun doğusundaki Çiba bölgesinde bulunan ünlü Makuhari Messe Salonu'nda açıldı.
Fuarda, dünya çapındaki elektronik üreticileri ve AR-GE takımları, sanal gerçeklik (VR) ile yapay zeka teknolojileri dahil yeni sezon ürün ve cihazlarının tanıtımını yapacak.
PEK ÇOK FİRMA KATILIYOR
Etkinliğin düzenleyicisi Japonya Elektronik ve Enformasyon Teknolojisi Sanayileri Birliği (JEITA), fuara bu yıl 100 bini aşkın ziyaretçi beklediklerini belirtti.
700'e yakın yerli, yabancı firma ve organizasyonun katıldığı CEATEC 2023, 20 Ekim'e kadar sürecek.
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