Çelikten hafif ve daha güçlü malzeme üretildi

Yayınlanma: 01.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.09.2023 - 03:00

Connecticut Üniversitesi’nden (UConn) araştırmacılar, inanılmaz derecede güçlü ve aynı zamanda hafif bir malzeme üretmiş durumda. Bunu da şaşırtıcı bir şekilde başardılar: DNA ve bir çeşit cam kullanarak!

Ekip, önce kendi kendini bir araya getirebilen bir DNA yapısı oluştururken nanomateryalci bilim insanları Oleg Gang ve Aaron Mickelson, DNA’yı yalnızca birkaç yüz atom kalınlığında cam benzeri çok ince bir malzeme tabakasıyla kaplayarak bu başarıya ulaşıyor. Bulguları Cell Reports’ta yayımlanan araştırmanın yazarlarından UConn malzeme bilimcisi Seok-Woo Lee, ürettikleri yapının, böyle bir hafiflik için bilinen en güçlü malzeme olduğunu ifade ediyor.

https://scitechdaily.com/scientists-create-new-material-five-times-lighter-and-four-times-stronger-than-steel/?expand_article=1