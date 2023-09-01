Çelikten hafif ve daha güçlü malzeme üretildi
Hem sağlam hem de hafif olan malzemeler, otomobillerden giyilebilir teknolojilere kadar birçok alanda kullanılıyor ve kullanıldıkları alanın gelişimine de katkıda bulunuyor.
Connecticut Üniversitesi’nden (UConn) araştırmacılar, inanılmaz derecede güçlü ve aynı zamanda hafif bir malzeme üretmiş durumda. Bunu da şaşırtıcı bir şekilde başardılar: DNA ve bir çeşit cam kullanarak!
Ekip, önce kendi kendini bir araya getirebilen bir DNA yapısı oluştururken nanomateryalci bilim insanları Oleg Gang ve Aaron Mickelson, DNA’yı yalnızca birkaç yüz atom kalınlığında cam benzeri çok ince bir malzeme tabakasıyla kaplayarak bu başarıya ulaşıyor. Bulguları Cell Reports’ta yayımlanan araştırmanın yazarlarından UConn malzeme bilimcisi Seok-Woo Lee, ürettikleri yapının, böyle bir hafiflik için bilinen en güçlü malzeme olduğunu ifade ediyor.
https://scitechdaily.com/scientists-create-new-material-five-times-lighter-and-four-times-stronger-than-steel/?expand_article=1
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hakemlik yerine işverenin noterliği yapıldı'
- Benzine indirim pompaya yansıdı!
- İşte meslek meslek memur maaşları...
- Memurun zam oranı belli oldu
- Birlikte oldukları iddia ediliyordu: Cevap geldi!
- Cildi, Çin'de incelenecek: 'Şaşkınım'
- Koronavirüste yeni varyant. Kapanmalar mı geliyor?
- Mehmet Şimşek'ten 'kura müdahale' açıklaması
- Marmara için sağanak alarmı
- İşte rakipler ve maç tarihleri...