Cep de PC de kiralık

Yayınlanma: 28.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.10.2023 - 03:00

Teknolojik cihazlara gelen fahiş zamlar nedeniyle artık araba kiralar gibi cep telefonu, bilgisiyar, PC, tablet, televizyon, kulaklık kiralamaya ilgi artıyor. Şirketler de artık maliyetlerini düşürmek için işyerlerinde kullanılan teknolojik cihazları kiralama yoluna gidiyor. Şirketlerin bünyesindeki kiralık cihaz sayısı gün geçtikçe artıyor. Teknolojik cihazlarda kiralama süreleri ise ortalama 6 ay ile 36 ay arasında değişiyor. Türkiye’de şu anda elektronik cihaz kiralama sektörü yaklaşık 350 milyon TL büyüklüğe ulaştı. Gelecek iki yıl içinde ise pazarın 2 milyar TL’yi aşması bekleniyor.

Kiralama her ne kadar satın almaya göre avantajlar sunsa da ödenen rakam hiç de azımsanmayacak düzeyde. Mesela Apple iPhone 13 Pro Max 256GB için aylık 4 bin TL’yi gözden çıkartmak gerekiyor. Apple iPhone 13 Pro Max 128GB’ı kiralamanın aylık bedeli 3 bin 771 lira. Samsung S21 Plus 128GB için aylık kiralama için 950 lirayı, Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB için 2 bin 350 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Apple MacBook Pro MK1E3TU/A’yı aylık kiralamanın bedeli 3 bin 554 TL.

36 AYA KADAR TAKSİT

Kiralama pazarında ise başta MediaMarkt olmak üzere, Kiralabunu, Teknobonus ve Kiralarsın, SPH Bilişim, istersenkirala gibi firmalar faaliyet gösteriyor. Bu analda iş yapan firma sayısı ise gün geçtikçe artıyor. En çok kiralanan telefonlar markaları ise iPhone 11, 12, 13 Pro Max, 14 Pro Max ile Samsung Galaxy A24, Z Flip, Z Fold, S21 Plus, A72, S22 Ultra ve S23 Ultra şeklinde sıralanıyor. Bireysel tarafta kiralama süresi 1 ile 18 ay arası yapılırken kurumsal tarfta ise kiralama süresi 36 aya kadar çıkıyor. Yurttaşın elektronik cihaz kiralaması için ise şöyle bir yol izlemesi gerekiyor:

Kiralamak istediğiniz ürünü seçip süreyi belirliyorsunuz. Siparişi oluşturduktan birkaç dakika sonra kimlik doğrulaması otomatik olarak yapılıyor. Kiralama talebi onaylanmazsa alınan ilk ay kira ücreti iade ediliyor. Kiralama onaylandığında ise ürün adresinize ücretsiz kargo ile gönderiliyor. Kira süresi ürünü teslim aldığınız gün başlıyor. Sonraki ayların kira ücretleri de siparişi oluşturduğunuz günlere göre kartınızdan otomatik olarak alınıyor. Kargoda geçen süre kira sürenin sonuna ekleniyor.

KURUMSAL DÖRDE KATLANACAK



Kurumsal tarafındaki kiralamalar maliyet avantajı sağlarken son yıllarda gerek döngüsel ekonomiye katkı sıfır atık gibi etkenler de kiralama tarafının gelişmesine katkı sundu.

“Kiralabunu Kurumsal” ile şirketlerin teknoloji filolarını yönettiklerini söyleyen Kiralabunu Kurucu Ortağı Elif Kapıcı Erdem, “Artık birçok kurum telefon, bilgisayar, tablet gibi teknoloji ürün ihtiyaçlarını satın almak yerine kiralamayı tercih ediyor. Bugün Türkiye genelinde 300’e yakın kurum teknoloji ihtiyaçlarını Kiralabunu ile kiralıyor. Önümüzdeki yıl kurumsal müşteri sayımızı dört katına çıkarmayı ve kurumsal kiralama pazarındaki payımızı artırmayı hedefliyoruz. Kullanım ömrü kısıtlı olan teknolojik ürünler güncelliğini yitirmeden yenisi kiralanıyor. Bu satın alıma döndüğünde maliyetler çok artıyor. Kiralamak finansal olarak daha mantıklı. Kurumlar, teknolojik ürün satın almak için ayırdıkları kaynağı işlerini büyütmeye aktarabiliyorlar” dedi.

“Kiralabunu Kurumsal”ın, hemen hemen her sektörden ve her ölçekte kuruma hizmet verdiğini anlatan Kapıcı, “Şirketler çoğunlukla çalışanları için telefon, bilgisayar, tablet gibi ürünleri kiralıyor. Dönemsel olarak toplantılar ya da kısa süreli ihtiyaçlar için ses sistemleri ve mobilite gibi farklı kategorilerden ürünler de ilgi çekiyor” diye konuştu.

(Ender Özgün)



HEPSİBURADA’DAN VERGİSİZ DESTEK

Hepsiburada, 1 Kasım 2023’ten itibaren üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışını düzenleyen cumhurbaşkanlığı kararının 25 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben, öğrencilere sunacağı ek avantajları açıkladı.

Buna göre 9 bin 500 TL’ye kadar vergisiz mobil telefon ve bilgisayarlardan avantajlı fiyatlarla yararlanmak isteyen öğrenciler, Hepsiburada’nın sunduğu özel limit sayesinde, kart limitine takılmadan Hepsiburada Limiti ile, 12 ay taksit imkânıyla ödemeye başlayabilecek. Hepsiburada Ticari Operasyonlar Başkanı Ender Özgün, “Öğrencilerin Hepsiburada’dan satın alacağı bilgisayar cihazlarını şubat ayından itibaren dokuz taksitle ödemeleri mümkün olacak” dedi.

TURKCELL’DEN MİLYONLARCA HEDİYE



Turkcell, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını ekosistemindeki dijital markalarıyla kutluyor. TV+, fizy, BiP, lifebox ve GAME+’ın premium ayrıcalıklarını tüm kullanıcılarına ücretsiz olarak açan Turkcell, Salla Kazan ile de milyonlarca kişiye 10 GB internet hediye ediyor.

Turkcell’in Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel olarak hazırladığı reklam filmi ise “#BuAşkBitmez” vurgusu yapıyor. TV+’ın premium ayrıcalıkları, 26-31 Ekim tarihleri arasında herkese 1 hafta boyunca ücretsiz olarak açılıyor. İletişim platformu BiP’i, kullanıcılar 29 Ekim’de ücretsiz deneyimleyebilecek. lifebox, BiP üzerinden sunacağı kodlara ek olarak 1923 adet 1 yıl geçerli 100 GB saklama alanı için “CUMHURİYET” promosyon kodu verecek.

(Mustafa Kemal Turnacı)



TELEFON SATIŞLARI YÜZDE 20 ARTABİLİR

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, üniversite öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayar desteğine ilişkin kararı değerlendirerek bu gelişmenin telefon satışlarını ilk aşamada yüzde 20 artırmasını beklediklerini açıkladı. Turnacı, “Üreticilerin stok seviyelerinin uygun olması durumunda gençler hızlı şekilde aksiyon alacak” diye konuştu.

Turnacı, bu yıl 12 milyon ila 12 milyon 500 bin adet telefon satılacağını öngördüklerini, projenin hayata geçmesinin ardından üretici firmaların da talebi karşılayabilmesi durumunda yılsonunda yaklaşık 14 milyon civarında satış rakamı yakalanabileceğini söyledi.

1 YIL SİNYAL YOKSA KARA LİSTE YOLU



Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’nde (MCKS) olmasına karşın elektronik haberleşme şebekelerinden kesintisiz 1 yıl hizmet almayan cep telefonlarının bağlantıları sona erdirilecek.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğe göre bir cep telefonunun siyah listeye girmesi için 7 yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden sinyal almamış olma şartı 1 yıla indirildi. Değişiklik 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacak. Siyah listeye giren IMEI numaralarının iletişimi, listeye girme gerekçesine göre 24 saat ile 120 gün arasında değişen sürede tamamen kesiliyor. Yönetmelikte “siyah liste” olarak tanımlanan bölümde ayrıca; kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, bertaraf veya ihraç edildiği BTK’ye bildirilmiş cihazlar da yer alıyor.

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