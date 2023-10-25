Cep telefonu ve ton balığı çaldı: Yakalayıp darbettiler

Yayınlanma: 25.10.2023 - 14:00

Güncelleme: 25.10.2023 - 14:34

Olay, 22 Ekim Pazar günü Kocamustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 3 şüpheliden biri cadde üzerinde bulunan bankamatikte işlem yapan kişinin cebinden telefonunu çaldı. Telefonunun cebinde olmadığını fark eden vatandaş, marketin güvenlik kamerası görüntülerini izlemek için dükkana geldi.

Güvenlik kameraları görüntüleri izlendiğinde şüphelilerin cep telefonunu çaldıktan sonra markete girerek rafta bulunan konserve ton balığını da çaldıkları görüldü. Şüphelilerden biri olaydan kısa süre sonra yeniden markete geldi.

Market çalışanı şüpheliyi tanıyınca kasanın yanında bulunan sopayı alarak dövmeye başladı. Şüpheliyi bir süre döven market çalışanları, daha sonra polise teslim etti.

“HIRSIZLIK YAPMAYA GELMİŞ”

Yaşananları anlatan market sahibi Sedat Eken, “Bizim dükkanda hırsızlık oldu. Öncesinde yan tarafta bulunan ATM’lerde para çeken kişinin telefonunu çalmış. Telefonu çalar çalmaz bizim dükkana geliyor. Biz de güvenlik kameralarını izlediğimizde hem telefon çaldığını hem de marketimizden hırsızlık yaptığını gördük. Aradan bir saat geçiyor, adam tahminen tekrar hırsızlık yapmaya gelmiş. Biz de kamerayı izlediğimizde adam kapının önünde denk düştü” diye konuştu.

“SALDIRMAYA BAŞLADIK”

Hırsızı görünce sopayı aldığını söyleyen Eken, “Ben de buradaki sopayı alıp yakalamaya gittim. O arada arbede çıktı. Sonra telefonun sahibi geldi. O şekilde yakalayıp polise teslim ettik. Hırsız buranın yabancısıymış. Biz de teslim edip, ifademizi verdik. Bizim rafta ton balıklarımız vardı, onlar çalınmıştı. Adam tekrar hırsızlık yapmaya geldiği için biz saldırmaya başladık. Yoksa herhangi bir sıkıntımız yok. Tekrar hırsızlık yapmaya gelince bu olay başına geldi. Tek başınaydı, diğer hırsız yoktu. Onu tek yakaladık, diğerlerinin nerede olduğunu bilmiyoruz” dedi.