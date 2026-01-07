CES 2026'da Acer yeni ürünlerini tanıttı

CES 2026 geçen yılki gibi yapay zeka odaklı ürünlerle 6 Ocak'ta resmi olarak açılışını yaptı. Teknoloji şirketleri de bu etkinlikte boy gösteriyor ve farklı konseptlerini sergiliyor.

Acer, oyuncular ve profesyoneller için yeni monitörler ve lazer projektör tanıttı.

Acer, CES 2026'da iş ve eğlence için dört yeni cihaz duyurdu. Bunların üçü üst düzey oyun monitörü olarak kullanılabiliyor, biri ise yaratıcı profesyoneller için 6K ekran ve için lazer projektör.

Oyun monitörlerinin hızlı tempolu rekabet sırasında maksimum hız ve hassasiyet sağlamak üzere tasarlandığı aktarılıyor. Predator XB273U F6, AMD FreeSync Premium teknolojisini ve dinamik modda 1000 Hz'e kadar yenileme hızını destekleyerek oyuncuların her kareyi herhangi bir bulanıklık olmadan görmesini sağlıyor.

Predator X34 F3, 360Hz yenileme hızı, 0.03ms tepki süresi ve AMD FreeSync Premium Pro desteğine sahip 34 inç kavisli bir QD-OLED ekran. Canlı renkleri, derin siyahları ve yüzde 99 DCI-P3 kapsama alanı, onu e-spor ve içerik oluşturma için ideal hale getiriyor.

Nitro XV270X P, 5K çözünürlüğü 330Hz'e kadar yenileme hızı ve HDR400 desteğiyle birleştirerek, rekabetçi oyunlar ve yaratıcı çalışma yapanlar için keskin ve akıcı görseller sunduğu belirtiliyor.

Predator XB273U F6, X34 F3, Nitro XV270X P ve ProDesigner PE320QX monitörleri 2026 yılında 799 ila 1.499 dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak. Bunun yanında lazer projektörü Vero HL1820 ise mart ayından itibaren Avrupa'da 1.499 euro fiyatla satışa çıkacak.