İnterneti kasıp kavuran ChatGPT, Bing'e entegre olabilir

04 Ocak 2023 Çarşamba, 10:42

Uzun bir süredir internet aleminin en popüler konularından biri olan yapay zeka destekli doğal dil işleme ile 'insan gibi' cevaplar verebilen ChatGPT, Google'a rakip olacağı düşünülüyordu. Hızlı öğrenen ve gelişen ChatGPT için ilk adımı atan Microsoft oldu. Google karşısında hiçbir zaman popüler hale gelemeyen Microsoft'un tarayıcısı Bing, ChatGPT'nin entegre edileceği haberleriyle gündeme geldi.

CHATGPT, MICROSOFT'UN TARAYICISINA ENTEGRE OLABİLİR

Microsoft tarafında şu an plan aşamasında olan bu çalışma, Bing'e olan ilginin artmasını sağlayabilir. Aktarıldığı kadarıyla OpenAI'nin yatırımcısı olan Microsoft, bu sohbet robotunun bazı özelliklerini Bing'e eklenmesini bir süredir zaten bekliyor.

Elimizdeki bilgilere göre Bing tamamen değişmeyecek ancak GPT'nin akıllı önerileri ve doğal cevapları tarayıcıya eklenecek.