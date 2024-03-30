ChatGPT, doktorlardan 10 kat daha hızlı rapor hazırlıyor

Bilim insanları, yapay zeka programı Chat GPT'nin doktorlardan yaklaşık 10 kat daha hızlı tıbbi rapor hazırladığını belirledi.

AA
Yayınlanma: 30.03.2024 - 07:07
ChatGPT, doktorlardan 10 kat daha hızlı rapor hazırlıyor
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İsveçli ve İsviçreli araştırmacılar, ChatGPT ile insan gücünü hız ve tutarlık açısından karşılaştırdıkları, 6 vakalık bir pilot çalışma yaptı. Araştırmaya göre, 2 ortopedik cerrah tarafından hazırlanan kurgusal vakaların hastane taburcu kağıtları doktorlar ve Chat GPT tarafından dolduruldu.

Raporlar, alanında uzman 15 kişiden oluşan bir heyete sunuldu. Uzmanlar, raporlar arasındaki farkı ayırt edemezken, doktorların elle hazırladıkları her rapor için ortalama 27,8 dakika harcadığı, ChatGPT'nin ise benzer kalitedeki raporu oluşturabilmek için ortalama 2,9 dakikaya ihtiyaç duyduğu saptandı.

YAPAY ZEKA İNSANLARDAN 10 KAT DAHA HIZLI

İsviçre'deki Uppsala Üniversitesi Hastanesinde ortopedi doktoru olarak çalışan Cyrus Broden, Chat GPT'nin hazırladığı notların kalite anlamında genel olarak insan eliyle hazırlananlara benzer olduğunu ancak yapay zekanın insanlardan yaklaşık 10 kat daha hızlı olduğunu ifade etti.

Broden, 1000 gerçek hastanın tıbbi kaydını içeren daha geniş kapsamlı bir yapay zeka testi yapma çalışmalarına şimdiden başladıklarını belirtti.

Doktorların evrak yükünün fazlalığına dikkati çeken Broden, "Yapay zekadaki ilerlemeler sayesinde, sağlık çalışanlarının üzerlerindeki idari yükü azaltma fırsatları oluşuyor. Bu sayede doktorlar hastalarına daha fazla zaman ayırabilecekler." dedi.

Araştırmanın makalesi "Acta Orthopaedica" dergisinde yayınlandı.


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