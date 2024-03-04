Eski OpenAI çalışanlarından ChatGPT'den iyi yapay zeka

Yapay zekadaki devrim devam ederken, eski OpenAI çalışanlarının kurduğu Anthropic, Claude 3 yapay zeka ailesini tanıttı. ChatGPT'den daha iyi olduğu söyleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 22:37
Eski OpenAI çalışanlarından ChatGPT'den iyi yapay zeka
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Yapay zeka dil modellerine odaklanan teknoloji şirketlerinden biri de Anthropic. Bu şirket OpenAI'den ayrılanların kurduğu bir şirket ve daha önce tam geçen yıl tanıtılan Claude için yeni bir versiyon tanıttılar. Claude 3 olarak adlandırılan bu dil modeli aktarıldığı kadarıyla, ChatGPT'den ve Gemini'den daha bir performans sunuyor.

YAPAY ZEKA DİL MODELİ CLAUDE İÇİN YENİ VERSİYON GELDİ

Claude 3, toplamda üç versiyondan oluşuyor ve önceki nesillere göre daha yüksek iyileştirmeler sunuyor.

Daha fazla soruya cevap vermesi beklenen Claude 3'ün uzun talimatları anlamada da çok daha iyi olduğu aktarılıyor. Bu üretken yapay zeka dil modeli öncekilere kıyasla, sadece metinleri değil görselleri de anlayacak şekilde inşa edildi.

Claude mevcutta Türkiye'de bulunmuyor. O yüzden yeni tanıtılan versiyonlar da ulaşımda değil. 

Üç versiyon ise şu şekilde; Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet ve Claude 3 Opus.

Sunulan üç versiyonda da sohbet botları, veri çıkartma, otomatik tamamlama gibi yetenekler sunuluyor.

Piyasadaki en hızıl ve en uygun maliyetli olarak tanımlanan Haiku modeli ise daha sonra sunulacak. Şu anda Sonnet ve Opus sunuluyor.

Yapılan testlerde ise GPT-4'ten daha iyi olduğu görülen Claude 3'ün daha fazla ülkede açılması rekabet ortamını kızıştıracak gibi duruyor.


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