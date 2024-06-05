ChatGPT güncellendi! Hangi özellik geldi?

Yayınlanma: 05.06.2024 - 15:59

Güncelleme: 05.06.2024 - 15:59

OpenAI yeni GPT-4o'yu tanıtmıştı. Özellikleriyle fark yaratan dil modeline şimdi de uygulamayı kullanırken başka uygulamaları kullanmaya devam etmek mümkün olacak. Arka plan sohbeti özelliği adı verilen imkan, kullanımı daha kolay ve pratik hale getirmek için sunuldu.

CHATGPT İÇİN ARKA PLAN SOHBETİ ÖZELLİĞİ SUNULDU

GPT-4o kullanırken, ayarlara girip ses modu bölümünü etkinleştirdiğiniz zaman ses asistanı açılıyor ve işlerinizi yapabiliyorsunuz.

Bu özellik aslında şirketin etkinliğinde tanıttığı ve önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek olan GPT-4o Voice öncesi bir jest. ChatGPT-4o Voice, arka plan sohbeti özelliği ile kullanıcılar uygulamadan çıkıp başka bir uygulamaya geçtiklerinde de çalışmaya devam ediyor.