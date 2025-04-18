ChatGPT yeni özelliği sayesinde fotoğrafın çekildiği yeri tahmin ediyor

ChatGPT'nin yeni görsel analiz yeteneği sayesinde ona gönderilen fotoğrafların nerede çekildiğini tahmin edebiliyor.

ChatGPT yeni özelliği sayesinde fotoğrafın çekildiği yeri tahmin ediyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 19:43

OpenAI imzalı ChatGPT'nin bir süre önce görsel oluşturma ve görsel analiz yetenekleri yayınlanmıştı. Bu özellikleri sayesinde milyonlarca aktif kullanıcıya ulaşan ChatGPT'nin görsel analiz yeteneğinin olumlu ve olumsuz olabilecek yeni bir tarafı keşfedildi. 

CHATGPT FOTOĞRAFIN NEREDE ÇEKİLDİĞİNİ DOĞRU TAHMİN EDİYOR

ChatGPT'ye şehir sokakları, meydanlar ya da heykellerin yer aldığı bir fotoğraf atarsanız ve 'bu fotoğraf nerede çekildi?' diye sorarsanız, bir tahminde bulunuyor. Eğer görselde şehrin ya da ülkenin belirteçleri varsa ülkeyi, şehri ve hatta mahalleyi bile doğru tahmin ediyor. Ancak bir belirteç yoksa, sıradan bir görseli analiz etmede sorun yaşıyor ve yaptığı tahminler de doğru olmuyor. 

Her ne kadar teyitçiler için işe yarayacak bir özellik olsa da bu yetenek, güvenlik ve gizlilik endişelerini artırıyor. Yapay zeka sokak tabelalarını, sokaklardaki spesifik duvar resimlerini ya da dükkanları analiz ederek, bir sonuç ortaya çıkartıyor ve bu potansiyel olarak kötü bir kullanım riskini de taşıyor. Çünkü bir kişinin fotoğrafını alıp buraya koyan kötü niyetli kişi fotoğrafın sahibinin nerede fotoğrafı çektirdiğini bulabilir ve o kişiyi rahatsız edebilir.  

Uzmanlara göre bu özelliğin bir kısıtlaması olması gerekiyor.


Etiketler: #ChatGPT

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