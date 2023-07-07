ChatGPT iştahı kapandı! İlk kez trafikte düşüş oldu

Yayınlanma: 07.07.2023 - 10:36

Güncelleme: 07.07.2023 - 10:36

ChatGPT artık internet aleminde bir şekilde varlık sahibi olan herkesin bildiği bir kavram. 30 Kasım 2022'de herkesin kullanımına açılmasıyla dünyayı kasıp kavuran kısa süre içinde de milyonlarca aktif kullanıcıya ulaşan yapay zeka destekli sohbet robotu, tartışmaları başlatmış hatta şirketlerin önlem almasına kadar gitmişti.

DÜŞÜŞ PLATFORMUN ÜZERİNDEKİ YÜKÜ DE HAFİFLETTİ

Konu hakkında pek çok gelişme yaşandığı sırada ChatGPT tarafında trafiğin azaldığı haberleri gündeme geldi. Haziran ayında ziyaretçi sayısında ilk kez azalma görülen ChatGPT'nin gözden düştüğü söyleniyor.

Web sitelerinin aldığı trafikleri yayınlayan Similer Web'in yayınladığ ChatGPT verilerine göre hem masaüstü sürümde hem de mobil sürümde yüzde 9.7 oranında bir düşüş var. ABD özelinde ise düşüş yüzde 10.3 oranında oldu.

Bir diğer yandan bu düşüşte birkaç önemli detay bulunuyor.

Bunlardan ilki ChatGPT'nin pek çok uygulamaya, tarayıcıya ya da benzer sistemlere entegre hale getirilmesi. Böylece trafik diğer kanallara yönlendirilmiş oluyor. Öte yandan düşüşün mayıs ayında iOS tarafında yayınlanan mobil uygulamadan kaynaklı olacağı da düşünülüyor. Mobil taraftan giriş yapan kullanıcılar web tarafiğini düşürmüş olabilir.

Bir başka argümana göre ChatGPT'nin trafiğinin düşmesinin en büyük etkenlerinden biri yaz tatili dönemine girilmiş olması. Platform daha çok araştırmacılar, öğretmenler ve öğrenciler tarafından kullanıldığı için yaşanan düşüşün bundan kaynaklı olabileceği söyleniyor.

Bu gelişmelerin yanında bir de bazı ülkelerde devlet kurumlarının ve teknoloji şirketlerinin ChatGPT kullanımını yasaklaması trafiği olumsuz etkilemiş gibi görünüyor.

ChatGPT'yi kullanmak ücretsiz ancak kullanıcılar daha gelişmiş olan modeli GPT-4'ü kullanmak isterlerse ayda 20 dolar gibi bir ücret ödemesi gerekiyor. YipiData'nın verilerine göre yarım milyondan fazla kullanıcı ücretli abonelik satın almak için sisteme kayıt oldu.