Google'a rakip geliyor: OpenAI, SearchGPT'yi piyasaya sürüyor

Yayınlanma: 26.07.2024 - 12:00

Güncelleme: 26.07.2024 - 12:00

OpenAI, perşembe günü SearchGPT adında yeni bir arama motoru prototipini duyurdu. Bu yeni araç, kullanıcılarına “hızlı ve zamanında cevaplar, net ve ilgili kaynaklarla” sunmayı hedefliyor. Şirket, şu anda küçük bir kullanıcı grubuyla test edilen bu aracın sonunda ChatGPT chatbotuna entegre edileceğini belirtti.

Bu yenilik, Google ve onun baskın arama motoru için büyük etkiler yaratabilir. ChatGPT'nin Kasım 2022'deki lansmanından bu yana, Alphabet yatırımcıları OpenAI'nin çevrimiçi bilgi arama yöntemlerini değiştirebileceğinden endişe ediyor. Bu prototip ile OpenAI, kullanıcılara “daha doğal, sezgisel bir şekilde” arama yapma ve “bir konuşmada olduğu gibi” takip soruları sorma fırsatı sunmayı vaat ediyor.

OpenAI CEO'su Sam Altman, perşembe günü X'te yaptığı bir paylaşımda, "Aramanın bugün olduğundan çok daha iyi hale getirilmesi için yer olduğunu düşünüyoruz" dedi. Alphabet hisseleri, perşembe günü %3'ten fazla düşerek 167,28 dolardan kapandı, Nasdaq ise %1'den az düştü.

GOOGLE'A BİR TEHDİT Mİ?

Mayıs ayında, Google CEO'su Sundar Pichai, 25 yılın en büyük değişikliği olarak nitelendirdiği AI Overview'u sınırlı bir kitleye sunmuştu. Kullanıcılar, Google Arama'nın en üstünde sorgulara yanıt olarak özetler görmeye başladı. Ancak, kullanıcılar hızla bu AI özelliğinin mantıksız veya yanlış sonuçlar döndürdüğünü fark etti ve bu duruma opt-out seçeneği olmaması eleştirildi.

Emerj Yapay Zeka Araştırma'nın kurucusu ve araştırma başkanı Daniel Faggella, "Google, bu işlerin patlamasından bu yana biraz titriyor. Şirketin çöküşünü görmedik, ama biraz bocaladıklarını gördük" dedi.

OPENAI'NİN YENİ AI MODELİ

SearchGPT duyurusu, OpenAI'nin geçen perşembe yeni bir AI modeli olan “GPT-4o mini”yi piyasaya sürmesinin ardından geldi. Bu yeni model, Mayıs ayında bir etkinlikle tanıtılan GPT-4o'nun en hızlı ve en güçlü versiyonunun bir türevi. Microsoft tarafından desteklenen OpenAI, yatırımcılar tarafından 80 milyar dolardan fazla değere biçiliyor. Şirket, büyük dil modellerinin önem kazandığı bu dönemde generatif AI pazarında lider kalmak için büyük harcamalar yapıyor.

Geçen ay, OpenAI iki üst düzey yöneticiyi işe aldığını ve Apple ile ChatGPT-Siri entegrasyonunu içeren bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Nextdoor'un eski CEO'su ve Square'in mali işler sorumlusu Sarah Friar, mali işler müdürü olarak, Planet Labs'ın eski başkanı ve Twitter ile Facebook'un eski üst düzey yöneticisi Kevin Weil ise ürün müdürü olarak göreve başladı.

MULTİMODALİTE VE GELECEK PLANLARI

OpenAI, büyük dil modellerinin teknoloji sektöründe önem kazanması ve generatif AI pazarında rekabetin hızla artması nedeniyle yönetim kadrosunu güçlendiriyor. SearchGPT prototipi ve yeni mini AI modeli, OpenAI'nin “multimodalite” yani bir araç içinde metin, görsel, ses, video ve arama gibi çeşitli AI üretimli medya türlerini sunma yeteneği ile öne çıkma çabasının bir parçası.

SearchGPT için OpenAI'nin blog yazısında, aracın görsel sonuçlarının kullanıcılara "daha zengin bir anlayış" sağlayacağı belirtildi. Geçen yıl, OpenAI Operasyon Müdürü Brad Lightcap, CNBC'ye verdiği demeçte, "Dünya multimodal" dedi. İnsanların dünyayla etkileşime geçerken gördüklerini, duyduklarını ve söylediklerini belirterek, etkileşimlerin sadece metinle sınırlı olmasının yetersiz olduğunu ekledi.