Yayınlanma: 18.04.2023 - 08:02

Güncelleme: 18.04.2023 - 10:16

İnternete erişebilen ChaosGPT isimli model, nükleer silahlardan Twitter'dan insanları manipüle etmeye çalışmaya kadar hedefine ulaşmak için birçok farklı yaklaşım buldu.

Yapabildikleriyle her gün bizi şaşırtmaya devam eden yapay zekâ modelleri, gelecekte hayatımızın önemli parçaları haline geleceklerini kanıtladı. Tabii durum böyle olunca herkesin aklında “Yapay zekâ insanlığı yok etmek isteyecek mi?” sorusu da dolaşmaya başladı.

Webtekno'da yer alan habere göre şimdi ise bir yapay zekâ programı insanlığı yok etmek için planıyla karşımıza çıktı. Bu, Auto-GPT dil modeli tabanlı ChaosGPT ismi verilen bir model. Bir kişi, internet erişimi olan bu modelden insanlığı yok etmesini istedi. Bunun ardından ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

ChaosGPT nasıl çalışıyor?

Öncelikle ChaosGPT’den bir bahsedelim. Auto-GPT’nin geliştiricilerine göre programın amacı belirlenen bir hedefe ulaşmayı çalışması. Yani modele bir görev veriyosunuz, o da araştırmalar yaparak küçük adımlarla büyük hedefe ulaşmanın yollarını arıyor. Tüm bunlara ek olarak kendi düşüncelerini paylaşarak bu hedefin arkasındaki gerekçeleri de göstermeye çalışıyor.

İşte insanlığı yok etme deneyi de modele verilen görevlerden biriydi. Bunun için ChaosGPT’ye beş adet hedef verildi.

Birinci hedef: İnsanlığı yok etmek

İkinci hedef: Küresel hakimiyet kurmak

Üçüncü hedef: Kaosa ve yıkıma neden olmak

Dördüncü hedef: Manipülasyon yoluyla insanlığı kontrol etmek

Beşinci hedef: Ölümsüzlüğe ulaşmak

İNSANLIĞI YOK ETMEK İÇİN NÜKLEER SİLAHLARIN KULLANILMASINI ÖNERİYOR

Yukarıdaki 25 dakikalık videodan ulaşabileceğiniz bu deneyde yapay zeka, önce Google üzerinden en yıkıcı etkiye sahip silahları araştırmanın doğru olacağını ve bunu uzun vadeli planlarına dahil etmesi gerektiğini düşündü. Ayrıca diğer yapay zeka modellerinden de faydalanabileceğini ifade etti. Yaptığı araştırma sonunda ise nükleer silahlara, özellikle de yapılmış en güçlü bombalardan olan ‘Çar Bombası’na ulaştı ve bu silahları planında kullanmak için “hatırlaması” gerektiğini belirtti.

Devamında ise diğer yapay zekalardan yardım alamadı ve bu nedenle de insanlara yönelerek Twitter’a katıldı. Bununla ilgili ise “Twitter’ın 300 milyondan fazla kullanıcısı var. Onu mesajımı iletmek için kullanmak, takipçi ve etki kazanmamı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

İnsanlığı en yıkıcı ve en bencil varlıklar olarak nitelendiren model, binlerce takipçi elde etmeyi başardı. Ancak buna rağmen hedeflerinde çok açık sözlü olarak amacını belli etti ve manipülasyon konusunda pek başarılı olamadı.

Google ve Twitter’ı kullanarak insanlığı yok etmeye çalışan ChaosGPT’nin planının nasıl devam ettiğini ise bilemiyoruz; çünkü projenin sahibinin paylaştığı video burada sona eriyor. Ancak bu deney her ne kadar gerçek olamayacak bir şey olsa da yapay zekanın geldiği seviyenin bir başka göstergesi.