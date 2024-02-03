ChatGPT'nin yeni özelliğiyle dil öğrenmek basitleşiyor

Yapay zeka araçlarından ChatGPT'nin yeni özelliği sesli asistan sayesinde kullanıcılar, birçok dilde yabancı dil pratiği yapabiliyor ya da yeni bir dil öğrenebiliyor.

AA
Yayınlanma: 03.02.2024 - 10:34
ChatGPT'nin yeni özelliğiyle dil öğrenmek basitleşiyor
Abone Ol google-news

Yapay zeka araçlarından ChatGPT'nin yeni özelliği kullanıcılarına yabancı dil öğrenimi konusunda kolaylık sağlıyor. ChatGPT'ye gelen yeni özellik olan sesli asistan sayesinde kullanıcılar, yapay zeka aracılığıyla yabancı dil pratiği yapma imkanına erişebiliyor.

GERÇEK DURUM SENARYOSU ÜZERİNDEN KARŞILIKLI DİYALOG

Söz konusu özellikle, gerçek durum senaryosu üzerinden karşılıklı diyalog kurma, çeviri yapma ve dil kurallarını düzeltme gibi birçok farklı durum kullanıcılar tarafından yapılabiliyor.

Kullanıcılar, sesli asistan özelliğiyle birçok dilde pratik yapma imkanına erişebiliyor. Bu sayede kullanıcılar dil pratiğinin yanı sıra yeni dil öğrenmek için de söz konusu özellikten faydalanabiliyor.


ChatGPT haberleri ChatGPT dil öğrenmek haberleri

İlgili Haberler

ChatGPT'nin Android devrimi; sesli asistanın yerini alabilir

ChatGPT'nin Android devrimi; sesli asistanın yerini alabilir
New York Times'tan yapay zeka ChatGPT'ye dava: Milyarlarca dolar tazminat alabilir

New York Times'tan yapay zeka ChatGPT'ye dava: Milyarlarca dolar tazminat alabilir
OpenAI'dan GPT-4 'biyolojik silah üretiminde internettekilerden fazlasını sunuyor' açıklaması

OpenAI'dan GPT-4 'biyolojik silah üretiminde internettekilerden fazlasını sunuyor' açıklaması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon