ChatGPT'nin yeni özelliğiyle dil öğrenmek basitleşiyor
Yapay zeka araçlarından ChatGPT'nin yeni özelliği sesli asistan sayesinde kullanıcılar, birçok dilde yabancı dil pratiği yapabiliyor ya da yeni bir dil öğrenebiliyor.
Yapay zeka araçlarından ChatGPT'nin yeni özelliği kullanıcılarına yabancı dil öğrenimi konusunda kolaylık sağlıyor. ChatGPT'ye gelen yeni özellik olan sesli asistan sayesinde kullanıcılar, yapay zeka aracılığıyla yabancı dil pratiği yapma imkanına erişebiliyor.
GERÇEK DURUM SENARYOSU ÜZERİNDEN KARŞILIKLI DİYALOG
Söz konusu özellikle, gerçek durum senaryosu üzerinden karşılıklı diyalog kurma, çeviri yapma ve dil kurallarını düzeltme gibi birçok farklı durum kullanıcılar tarafından yapılabiliyor.
Kullanıcılar, sesli asistan özelliğiyle birçok dilde pratik yapma imkanına erişebiliyor. Bu sayede kullanıcılar dil pratiğinin yanı sıra yeni dil öğrenmek için de söz konusu özellikten faydalanabiliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hafize Gaye Erkan istifa etti!
- Erdoğan'ı üzecek anket paylaşıldı
- Vurduktan sonra kızını aramış!
- Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu!
- Defne adayı belirlendi!
- Milyonlarca emekli merakla bekliyordu!
- Kiloları nedeniyle hedef alınan diyetisyenden açıklama
- Yeniden Refah'ın İstanbul kararı belli oldu: Aday çıkara
- Türkiye’nin ilk AVM'siydi: Hayalet yapıya dönüştü!
- 103 belediye başkanı adayı daha duyuruldu