SpaceX'in Dragon uzay aracı, kargo ve güneş panelleri götürdü

SpaceX Dragon kargo uzay aracı, yeni deney gereçleri, güneş enerjisi panelleri ve çeşitli kargolarla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlendi.

Xinhua
Yayınlanma: 07.06.2023 - 10:39
SpaceX'in Dragon uzay aracı, kargo ve güneş panelleri götürdü
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NASA'nın verdiği bilgiye göre uzay aracı salı(dün) günü doğu saati ile 05.54'te istasyonun Harmony modülüne otomatik kenetlenme gerçekleştirdi. 

ÜÇ HAFTA BOYUNCA UZAY İSTASYONUNA KENETLİ KALACAK

Dragon, SpaceX'in NASA ile yaptığı ticari tedarik hizmeti misyonuna ilişkin 28. sözleşme kapsamında, Pazartesi günü NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Dragon, kargolar ve araştırma sonuçlarıyla Dünya'ya dönmeden evvel yaklaşık üç hafta boyunca uzay istasyonuna kenetli kalacak.

Görev sırasında bir çift Uluslararası Uzay İstasyonu Açılır Güneş Enerjisi Paneli (IROSA) de dahil olmak üzere bilimsel araştırma gereçleri, mürettebat malzemeleri ve çeşitli donanımlar uzay istasyonuna taşındı.

NASA'ya göre güneş panelleri, kurulumdan sonra uzay istasyonunun enerji üretim kapasitesini artıracak.


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