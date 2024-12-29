Çin, saatte 450 km hıza ulaşılabilen tren modelini tanıttı

Çin, saatte 450 kilometre hıza ulaşabilen yeni hızlı tren modeli CR450’nin prototipini tanıttı.

Çin, saatte 450 km hıza ulaşılabilen tren modelini tanıttı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 29.12.2024 - 18:20

Çin Devlet Demir Yolu Grubu (China Railway), saatte 450 kilometre hıza çıkabilen CR450 EMU’nun prototipinin Pekin’de tanıtıldığını duyurdu.

CR450 EMU’nun hız, enerji tüketimi, iç gürültü ve fren mesafesi gibi ana göstergelerde dünyaya liderlik edeceği belirtildi. Açıklamada, CR450 EMU’nun prototipinin, test sürüşünde saatte 450 kilometre hız seviyesine çıkarken, trenin operasyonel olarak saatte 400 kilometre hızla dünyanın en hızlı yüksek hızlı treni olacağı kaydedildi.

Fren mesafesi kısaltılan ve çalışma stabilitesi iyileştirilen EMU’nun çalışma direnci yüzde 22, ağırlığı ise yüzde 10 oranında azaltıldı. EMU’nun konfor endeksi yükseltilirken, servis alanının yüzde 4 genişletildiği bilgisi de paylaşıldı. CR450 EMU’nun ayrıca sürüş, akıllı sistemler ve güvenlik gibi alanlarda kapasitesinin yükseltildiği bildirildi.


İlgili Haberler

Meta, OpenAI’a karşı harekete geçti: Büyük teknoloji savaşları başladı!

Meta, OpenAI’a karşı harekete geçti: Büyük teknoloji savaşları başladı!
Fındık tarımında yapay zeka ve teknolojiye yeni yol haritası

Fındık tarımında yapay zeka ve teknolojiye yeni yol haritası
Yapay zeka teknolojileri göz hastalıklarının tanı ve tedavisinde etkin rol üstlenecek

Yapay zeka teknolojileri göz hastalıklarının tanı ve tedavisinde etkin rol üstlenecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler