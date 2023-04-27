Çin uyduları düşük karbonlu gelecek inşasına yardım ediyor

Yayınlanma: 27.04.2023 - 09:15

Güncelleme: 27.04.2023 - 09:36

Çevre kirliliği ve küresel ısınma, tüm insanlığın karşılaştığı ortak sorunlar. Bilim insanlarının çabalarıyla, artık uzayda Dünya'daki çevrenin koruyucuları var. Çin Bilimler Akademisi Hefei Fizik Bilimleri Enstitülerinden araştırmacı yardımcısı Zhao Xin:

"Geliştirdiğimiz uydu yüküne, Dünya atmosferinde nadir bulunan nitrojen oksitler, sülfürler, ozon, metan gibi gazları izlemek için kullanılabilen Çevresel İzleme Aracı adı veriliyor. Araç, çevre kalitesini denetlemeye ve atmosferik bileşimi ve iklim değişikliğini izlemeye yardımcı olacak."

Karbon emisyonunun azaltılması, karbon emisyonları ve karbon yutakları hakkında kapsamlı ve doğru verilere ulaşılmasını gerektiriyor. Buradaki araştırmacılar tarafından geliştirilen Sera Gazı İzleme Aracı şu anda yörüngede ve niceliksel olarak sera gazlarını izliyor.

Yer izleme istasyonlarıyla birlikte çalışan bu cihaz, sera gazı emisyonlarını doğru ve kapsamlı bir şekilde izleyebiliyor. Çin Bilimler Akademisi Hefei Fizik Bilimleri Enstitülerinden araştırmacı Wang Wei:

"Toplam Karbon Sütunu Gözlem Ağı'nın (TCCON) Hefei tesisinde yaptığımız çalışmalarda son sekiz yılda sera gazı sütun konsantrasyonu hakkında veri topladık. Araştırma verileri, ülkemizin karbon tepe noktası ve karbon nötr olma hedeflerini destekleyebilir."