Çin, uzay istasyonunda ilk kez kök hücre deneyleri yapacak

Yayınlanma: 11.05.2023 - 15:15

Güncelleme: 11.05.2023 - 15:15

Bilim insanlarına göre Çin, mikro yerçekimi ortamının insan üremesi üzerindeki etkilerini incelemek üzere Tiangong uzay istasyonunda ilk defa insan kök hücresi deneyleri yapacak.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Uzay Kullanımı için Teknoloji ve Mühendislik Merkezi'nde uzay istasyonunun bilimsel deneylerinde baş araştırmacı olarak görev yapan Cang Huaixing, yapılacak deneylerin konuları arasında uzaydaki mikro yerçekimi ortamının kök hücrede soy farklılaşması üzerindeki etkileri, kök hücrelerin 3 boyutlu büyümesi ve kök hücre doku yapımının yer alacağını belirtti.

YERÇEKİMİNİN İNSAN ÜREMESİNİ NASIL ETKİLEDİĞİ SORUSUNA CEVAP BULMADA YARDIMCI OLABİLİR

Deneyler, Tsinghua Üniversitesi ile Çin Bilim Akademisi'ne bağlı Shenzhen İleri Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları tarafından tasarlandı.

Tıpkı taykonotların kemik ve kas kaybı yaşaması gibi, uzay ortamının başta kök hücreler olmak üzere hücreleri de etkilediğini söyleyen Cang, yörünge içi deneylerin, mikro yerçekiminin insan üremesini nasıl etkilediği sorusuna cevap bulmada yardımcı olabileceğini belirtti.

Çin'in insanlı uzay programının hedeflerinden birinin, yaşanabilir olası gezegenler aramak olduğunu söyleyen Cang, "Uzayda mikro yerçekimi ve yüksek radyasyon bulunması sebebiyle, böyle bir ortamda nasıl seyahat edileceği, hayatta kalınacağı ve çocuk sahibi olunacağı gibi sorulara yanıt bulmak araştırmamızın başlıca görevi" dedi.

Kök hücre örnekleri, her biri yaklaşık 3 ml hücre içeren çözeltinin bulunduğu özel kutularda saklanıyor.

Cang, deneylerde yörünge içi testler, yerle karşılaştırmalı testler ve yedek kullanımlar için en az 72 numune kutusuna ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Yörüngedeki testler 6 ila 12 gün sürecek.