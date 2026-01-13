Çin, uzayda ilk beyin–bilgisayar arayüzü teknolojisini test etti

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.01.2026 21:52:00
Haber Merkezi
Çin, uzayda dünyanın ilk insan beyin-bilgisayar arayüzü deneyini gerçekleştirdi.

Çin, Tianjin Üniversitesi öncülüğünde geliştirilen bir çalışmayla uzay ortamında insan beyin–bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisini ilk kez gerçek zamanlı olarak test etti. Deneysel sistem, astronotların uzay görevleri sırasında beyin aktivitelerini izleyerek duygusal ve bilişsel durumlarını değerlendirmeyi amaçlıyor.

UZAY GÖREVLERİNDEKİ İNSANLARIN PERFORMANSINI İZLEMEK AMAÇLANIYOR

Araştırmacılara göre bu teknoloji, astronotların stres seviyeleri, odaklanma durumu ve zihinsel yükü hakkında anlık veri sağlayarak görev güvenliğinin artırılmasına katkı sunabilir. Aynı zamanda uzun süreli uzay görevlerinde insan performansını izlemek ve olası riskleri erken aşamada tespit etmek için yeni bir araç olarak görülüyor.

Uzmanlar, uzayda gerçekleştirilen bu testin yalnızca Çin’in uzay ve nöroteknoloji alanındaki kapasitesini değil, aynı zamanda beyin–makine arayüzlerinin gelecekteki kullanım alanlarını da gözler önüne serdiğini belirtiyor. Çalışma, uluslararası bilim çevrelerinde de dikkatle takip ediliyor.

Elon Musk'ın Neuralink'inin beyin implantlarını tanıtmasından bu yana, teknolojiye olan küresel ilgi yoğunlaştı.

