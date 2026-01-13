Cumhuriyet Gazetesi Logo
WhatsApp'a kapak fotoğrafı ekleme seçeneği test ediliyor

13.01.2026 19:32:00
Haber Merkezi
WhatsApp'ın son sürümünde fark edildiği kadarıyla uygulamaya kapak fotoğrafı getirilmeden önce test ediliyor.

WhatsApp için yeni bir imkan daha yolda. Meta, WhatsApp için profil sayflarına kapak fotoğrafı ekleme seçeneğini test etmeye başladı. Böylelikle kullanıcılar yükledikleri kapak görselleriyle profillerini kişiselleştirebilecekler.

WhatsApp'ın iOS Beta 26.1.10.71 sürümünde fark edilen yeni özellik, X profili gibi kişinin profil fotoğrafının üst kısımında görünen kısımda yer alacak. 

Öte yandan WhatsApp Business kullanıcıları için bir süredir kapak fotoğrafı desteği zaten sunuluyor. Bu yüzden tamamen yeni bir özellik olarak görülmüyor. Yalnızca daha fazla kişinin kullanımına sunulacak olmasıyla dikkat çekiyor.

Mesajlaşma uygulamasına getirilmesi beklenen bu imkan uygulamayı sosyal medya platformlarına daha da yaklaştıracak.

