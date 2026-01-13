Yaşlanmayı kontrol altına almak mümkün mü? Beyindeki güç kaybı ile ilişkisi

Araştırmacılar, ilerleyen yaşla birlikte fiziksel gücün azalmasının yalnızca kas ve iskelet sistemiyle sınırlı olmadığını, beynin hareket ve kontrolle bağlantılı bölgelerinde meydana gelen değişimlerin de bu süreçte kritik rol oynadığını belirledi.

Çalışma, yaşlı bireylerde görülen güç kaybının altında yatan nörolojik mekanizmaların daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Uzmanlara göre bu bulgular, yaşlı bakım teknolojilerinin geliştirilmesi, hareket kabiliyetini artırmaya yönelik yeni rehabilitasyon yöntemleri ve nörolojik tedaviler açısından önemli bir potansiyel taşıyor.

Araştırmanın, yaşlanmaya bağlı fiziksel gerilemeyi yavaşlatmaya veya önlemeye yönelik beyin temelli yeni yaklaşımların önünü açabileceği değerlendiriliyor.

Araştırmacılar, beyin aktivitesini ölçmek adına MRI taramalarına başvurdular. Burada hastaların bir cihazı olabildiğince güçlü sıkmasının verileri gözlemlendi.

Klinik olarak bakıldığında bu maksimum kavrama gücü testi olarak bilinen sıkma hareketi, fiziksel dayanıklılık veya kırılganlığa dair bir başvuru olarak giderek daha fazla kabul görüyor.

Frontiers in Neuroscience'da yayınlanan çalışmada gözlemlenen pek çok beyin bölgesinden biri, kavrama gücünün en güçlü belirleyicisi olarak ortaya çıktı: Kaudat çekirdeği. Beynin derinliklerinde yer alan kaudat çekirdeği, hareket ve karar verme süreçlerini yönetmeye yardımcı olmasıyla bilinir. Beynin temel ganglionları (bazal ganglionlar) grubuna ait, kuyruk şeklinde bir yapı olan kaudat, duygu durum düzenlemesi, ödül-motivasyon sistemlerinde ve özellikle dopaminde, motor kontrol ve öğrenme süreçlerinde kritik rol oynar.

Öte yandan burası kas gücündeki rolü ve zayıflığı işaret etme potansiyeli açısından şimdiye kadar büyük ölçüde gözden kaçmıştı.

UCR biyomühendislik profesörü ve çalışmanın kıdemli yazarı Xiaoping Hu, elin kavrama gücünün sadece kaslardan ibaret olmadığını belirtiyor ve yaşlandıkça bu kişilerin vücutlarından, beyinlerine kadar pek çok bölgenin çalışma durumunu da gösterdiğini belirtiyor.

Sonuç olarak, beyin ağı örüntüleri ile kavrama performansı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon bulundu. Cinsiyetten bağımsız olarak, kaudat çekirdeğindeki daha güçlü kan akışı ve bağlantı, daha yüksek kavrama gücüyle eşleşiyor. Farklı bölgelerde kavrama performansına yönelik bazı göstergeler yer alsa da kaudat çekirdeğinin rolü en belirgin olanıydı ve bu da yaşlanan yetişkinlerde fiziksel kapasite için merkezi bir görevde yer alabileceğini düşündürüyor.

Hu'ya göre "Bu, insanların güç kaybetmeye başlamadan önce beyin aktivitesindeki kalıpları belirleyerek, klinisyenlerin güçsüzlüğü daha erken fark etmelerine yardımcı'' olabilir.