Çin yedi kişi kapasiteli yeni uzay aracı geliştiriyor
Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), yedi kişiye kadar mürettebat taşıyabilecek yeni nesil bir uzay aracının geliştirildiğini bildirdi.
Çin'in insanlı uzay programının baş tasarımcısı Zhou Jianping verdiği bir söyleşide, mevcut üç kişilik uzay aracından daha geniş olacak yeni uzay aracının, daha fazla yük ve mürettebat taşıyabileceğini belirtti.
Zhou, bunun insanlı uzay uçuşlarının kapsamının genişletilmesine ve uzay turizmi gibi yeni alanların açılmasına katkıda bulunacağını vurguladı. Çin ayrıca yeni bir fırlatma aracını geliştirme aşamasında.
Zhou'ya göre yeni insanlı roket, önceki sürümlere göre daha uygun maliyetli olacak. Roket, kalkış için daha fazla itiş gücüne, yeniden kullanılabilir bileşenlere ve yükler için daha geniş bir alana sahip olacak şekilde tasarlandı.
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