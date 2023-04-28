Çin'de drone ile ürün teslim rotası işlemeye başladı
Shanghai'ın ilk ticari insansız hava aracı (İHA) teslimat rotası başlatıldı.
Rota, Bailian Jinshan Alışveriş Merkezi ile yemek dağıtım platformu Meituan'ın İHA teslimat hizmetine ilişkin iş birliği sonucu oluşturuldu.
Bailian Jinshan Alışveriş Merkezi'nden başlayan ve 3 kilometrelik alan içerisinde yaşayan kent sakinlerini kapsayan rota, 15 dakikada teslimat hizmeti sunuyor.
Alışveriş merkezindeki çok sayıda kahve ve yiyecek-içecek işletmesi drone ile teslimat hizmetine başladı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.
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