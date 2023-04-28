Çin'de drone ile ürün teslim rotası işlemeye başladı

Shanghai'ın ilk ticari insansız hava aracı (İHA) teslimat rotası başlatıldı.

Xinhua
Yayınlanma: 28.04.2023 - 07:00
Çin'de drone ile ürün teslim rotası işlemeye başladı
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Rota, Bailian Jinshan Alışveriş Merkezi ile yemek dağıtım platformu Meituan'ın İHA teslimat hizmetine ilişkin iş birliği sonucu oluşturuldu.

Bailian Jinshan Alışveriş Merkezi'nden başlayan ve 3 kilometrelik alan içerisinde yaşayan kent sakinlerini kapsayan rota, 15 dakikada teslimat hizmeti sunuyor.

Alışveriş merkezindeki çok sayıda kahve ve yiyecek-içecek işletmesi drone ile teslimat hizmetine başladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. 


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