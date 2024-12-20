Çin'de her 68 saniyede bir siber hamamböceği üretiliyor

Yayınlanma: 20.12.2024 - 19:09

Güncelleme: 20.12.2024 - 19:09

Çinli bilim insanları, "siber hamamböceklerini" seri üretmenin bir yolunu buldular. Bilim insanlarının yeni bir çalışması, herhangi bir insan müdahalesi olmadan, gerçek hamam böceklerinin bir robotik fabrikasında "siber böceklere" dönüşmesi sağlanabiliyor. Üstelik her 68 saniyede bir siber böcek üretilebiliyor.

CANLI BÖCEKLERLE ELEKTRONİK BİRLEŞTİRİLİYOR

Chip'in aktardığı çalışmaya göre sibernetik böceklerin üretimini otomatikleştirme ve seri üretme girişimi, canlı böceklerle elektroniği birleştirerek, onlara zarar vermeden uzaktan kontrol etme olanağı sağlayan önceki deneylerden sonra daha da büyüdü. Singapur’daki mühendisler araştırmayı daha da geliştirerek böceklerin ve hamamböceklerinin elektronik sırt çantalarıyla donatılmasına imkan tanıdı. Bilgisayar görüşüne sahip bir robotun bir otomotiv fabrikasında nasıl çalışabileceğine benzer şekilde, bu siber hamamböcekleri de bilgisayar görüşüyle ??donatılmış bir robot tarafından otomatik bir şekilde üretiliyor.

Henüz araştırmanın bulguları hakem denetiminden geçmemiş olsa da South China Morning Post’un bildirdiğine göre, kasım ayı sonlarında ön baskı platformu arXiv’de yayınlandı. Otomatikleştirilmiş süreci geliştiren ekip, daha önce de böceklerin kaslarını ve duyu organlarını kontrol etmek için onlara çeşitli elektrotlar yerleştirmeyi denemişti.

Böceklerin vücutlarının çok hassas olması nedeniyle parçaların yerleştirilmesi çok yavaş ve karmaşık bir süreç. Bu yüzden, işlemi otomatikleştirmek için bir bilgisayarın kullanılması süreci hızlandırırken, siber hamamböcekleri nispeten zarar görmeden oluşturulabiliyor.

Hamam böceklerinin bu deneyler için iyi adaylar olmasının sebeplerinden biri de, sırtlarında pronotum olarak adlandırılan sert bir plakaya sahip olmaları. Bu kaplama, böceğin kendisine zarar vermeden elektronik sırt çantasının takılmasını oldukça kolaylaştırıyor.

Bilim insanlarının bu siber hamamböceklerini üretme amaçları şimdilik net değil. Ancak bu dayanıklı siber böcekler, insanların ulaşmasının çok zor veya tehlikeli olacağı yerlere girerek etkili takip ve izleme çalışmalarının sürdürülmesini sağlayabilir.