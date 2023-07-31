Vivo yeni akıllı telefonu Vivo V29'u tanıttı

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, Avrupa pazarına süreceği yeni orta sınıf akıllı telefonu Vivo V29'u tanıttı. Telefonda Qualcomm'un Snapdragon 778G işlemcisi bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2023 - 17:11
Vivo yeni akıllı telefonu Vivo V29'u tanıttı
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Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo uygun fiyatlı telefonlarını piyasaya sürmeye devam ediyor. Vivo cihazlarını ilk olarak Çin'de piyasaya sürüyor. Daha sonra isim ve bazı özelliklerini değiştirerek Avrupa pazarına sunuyor.

Firma Avrupa pazarı için tekrardan tasarladığı yeni telefonu Vivo V29'u tanıttı. Akıllı telefon Qualcomm'un 5G destekli Snapdragon 778G işlemcisinden güç alıyor. Cihazın 8GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 

Vivo V29, 6.78 inç boyutunda, AMOLED, 2400 x 1080 piksel çözünürlük hızında 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran ile geliyor. Cihazın arka tarafında 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açılı ve 2 Megapiksel monokrom sensörden oluşan kamera seti bulunuyor. Ön tarafta ise 50 Megapiksel bir kameraya yer verilmiş. 

4.600 mAh kapasiteli, 80W hızlı şarj desteği bulunan bir batarya ile gelen cihazın fiyatı ise henüz açıklanmadı. Ancak Vivo V29 Lite Türkiye'de 15 bin 999 TL'den satılıyor. Vivo V29'da bu fiyat aralığında yer alacağı tahmin ediliyor. 


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