Vivo uygun fiyatlı telefonu Y36'yı Türkiye'ye getiriyor

Yayınlanma: 19.06.2023 - 13:17

Güncelleme: 19.06.2023 - 13:17

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo 27 Mayıs tarihinde yeni uygun fiyatlı telefon serisi Y36'yı tanıtmıştı. Bugün ise telefonun Temmuz ayında Türkiye'de satışa çıkacağı açıklandı.

VIVO Y36'NIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 işletim sistemi üzerinde çalışan Vivo Y36, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 680 işlemcisinden alıyor. Akıllı telefon 8GB+8GB Genişletilmiş RAM ile geliyor. Cihazın 256 GB depolama alanı da microSD kartla 1 TB’a kadar genişletilebiliyor.

Vivo Y36'nın batarya tarafında ise 44W hızlı şarj özelliği bulunan 5000 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor.

Akıllı telefon 6.64 inç büyüklüğünde 2388 x 1080 piksel çözünürlünde, 90 Hz yenileme hızına sahip LCD bir ekran ile geliyor. Cihazın arka tarafında 50 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel derinlik sensörü görevinde kamerası mevcut. Ön tarafta ise 16 Megapiksel kamera yer alıyor.

Vivo, Y36 modelinin en az 2 büyük Android ve 3 yıl güvenlik güncellemesi getireceğini garanti ediyor.