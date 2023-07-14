Vivo’nun bütçe dostu yeni modeli Y36 satışa çıktı

Yayınlanma: 14.07.2023 - 17:03

Güncelleme: 14.07.2023 - 17:03

Vivo’nun Türkiye’de oldukça fazla kullanıcısı bulunan Y serisinin yeni telefonu Vivo Y36 satışa çıktı.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 680 işlemcisinden alan vivo Y36, Android 13 işletim sistemi ve Funtouch OS 13 arayüzü üzerinde çalışıyor. 256 GB depolama alanına sahip Y36’nın hafızası microSD kartla 1 TB’a kadar genişletilebiliyor.

Y36'da 8GB+8GB Genişletilmiş RAM 3.0 ve Memory Booster teknolojiside bulunuyor.

Akıllı telefonda 6.64 inç büyüklüğünde, delik çentikli LCD ve 90Hz yenileme hızı bulunan bir ekran mevcut. Cihazda 16 MP ön kamera, 50MP arka ana kamera ve bu ana kameraya eşlik eden 2MP derinlik sensörü görevi gören bir kamera tercih edilmiş.

Vivo Y36'da 5000mAh kapasiteli, 15 dakikada yüzde 30'a kadar şarj edilebilen 44W FlashCharge desteği bulunan bir bataryaya sahip.

Vivo Y36'nın bütün teknik özellikleri ise şöyle:

Boyutlar: 164.06 x 76.17 x 8.07mm

Ağırlık: 202 g

İşlemci: Snapdragon 680

Bellek: 8GB RAM

Depolama: 256GB (microSD kart ile 1TB'a kadar)

İşletim sistemi: Funtouch OS 13, Android 13

Ekran: 6.64 inç, 2388x1080, 650 nit, LCD

Ön kamera: 16MP f/2.45

Arka kamera: 50MP f/1.8 + 2MP f/2.4

Batarya: 5000 mAh, 44w hızlı şarj

VIVO Y36'NIN FİYATI NE KADAR?

Vivo'nun yeni telefonu Vivo Y36'nın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan versiyonu 10 bin 999 TL'den, 8 GB RAM ve 256 GB versiyonu ise 11 bin 999 TL'den satılıyor