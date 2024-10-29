Çinliler süpersonik yolcu uçağını test etti: Pekin'den New York'a iki saatte uçacak!

Yayınlanma: 29.10.2024 - 10:46

Güncelleme: 29.10.2024 - 10:46

"Space Transportation" adlı, merkezi Pekin'de bulunan Çinli şirket, yaptığı açıklamada, Mach 4 hıza kadar çıkan prototipin uçuş testini 28 Ekim'de gerçekleştirdiğini duyurdu.

Test uçuşunda "Yünşing" (kayan yıldız) adı verilen prototipin aerodinamik, ısı koruma ve kontrol sistemleri gibi kilit teknolojilerinin test edildiği belirtilen açıklamada, motor teknolojisinin kasımda yapılacak testte yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

Açıklamada, şirketin 2027 yılına kadar tam boyutlu bir süpersonik yolcu uçağının yapımını tamamlamayı hedeflediği, uçağın Pekin ile New York arasında yolcu taşıma süresini iki saate indireceği kaydedildi.

Süpersonik yolcu uçaklarının sonuncusu, 1976 ile 2003 yılları arasında ticari uçuşlarda kullanılan İngiliz-Fransız ortak yapımı Concorde uçakları olmuştu.

Concorde'lar sesten iki kat hızlı (Mach 2) uçabiliyordu.