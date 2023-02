Çok yakında Xiaomi Mi Band 8 tanıtılacak

Akıllı bileklik serisiyle uzun süredir kendini gösteren Xiaomi, pazarda önemli bir aktör. Xiaomi Mi Band 8 ise yolda olan akıllı bileklik modeli. Ne zaman tanıtılacağı ve özellikleri de bir süredir merak ediliyordu. Ortaya çıktığı kadarıyla akıllı telefon modeli Xiaomi 13 Ultra ile aynı zamanda tanıtılacak.

Çin merkezli teknoloji şirketinin bir önceki modeli Mi Band 7'si geçen yılın mayıs ayında tanıtılmıştı. Bunun ışığında yeni nesil akıllı bilekliğin de bu yılın mayıs ayında tanıtılması bekleniyor.

Önceki seride yer alan modeller mart, haziran ve mayıs aylarında tanıtılmıştı.

[Exclusive] Production of a new Xiaomi Fitness Band (likely the 8 series) has begun, expect the launch to happen soon.#Xiaomi #XiaomiBand8