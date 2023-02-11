Çok yakında Xiaomi Mi Band 8 tanıtılacak
Xiaomi Mi Band 8 merakla bekleniyor, peki akıllı bileklik ne zaman tanıtılacak, özellikleri neler?
Akıllı bileklik serisiyle uzun süredir kendini gösteren Xiaomi, pazarda önemli bir aktör. Xiaomi Mi Band 8 ise yolda olan akıllı bileklik modeli. Ne zaman tanıtılacağı ve özellikleri de bir süredir merak ediliyordu. Ortaya çıktığı kadarıyla akıllı telefon modeli Xiaomi 13 Ultra ile aynı zamanda tanıtılacak.
YAKINDA TANITILMASI BEKLENİYOR
Çin merkezli teknoloji şirketinin bir önceki modeli Mi Band 7'si geçen yılın mayıs ayında tanıtılmıştı. Bunun ışığında yeni nesil akıllı bilekliğin de bu yılın mayıs ayında tanıtılması bekleniyor.
Önceki seride yer alan modeller mart, haziran ve mayıs aylarında tanıtılmıştı.
[Exclusive] Production of a new Xiaomi Fitness Band (likely the 8 series) has begun, expect the launch to happen soon.#Xiaomi #XiaomiBand8— Mukul Sharma (@stufflistings) February 9, 2023
Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla cihazların özelliklerini sızdıran Mukul Sharma, Mi Band 8 için de detayları açıkladı. Yeni nesil akıllı bilekliğin seri üretime başlandığını aktaran Sharma'ya göre bileklik yakında duyurulacak.
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