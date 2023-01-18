Xiaomi 13 Ultra için çıkış tarihi sızdırıldı! Neler biliyoruz?

Xiaomi 13 Ultra için yeni bir çıkış tarihi sızdırıldı. Telefonun bu yılın ortalarında gelmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 11:39
Xiaomi 13 Ultra için çıkış tarihi sızdırıldı! Neler biliyoruz?
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Geçen aylarda tanıtılan Xiaomi 13 serisine eklenecek olan 13 Ultra'nın nisan ayında çıkacağına yönelik iddialar ortaya atıldı. 

Çin merkezli Weibo üzerinden ortaya çıkan sızıntıya göre Xiaomi'nin 13 Ultra modeli nisan ayında sadece Çin'de değil, küresel anlamda da çıkış yapacağı aktarıldı. Serinin diğer modelleri Çin'de satışta ancak aynı paylaşıma göre Xiaomi 13 serisinin diğer modelleri de önümüzdeki mart ayında küresel olarak satışa çıkacak. 

XIAOMI 13 ULTRA HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK?

Daha önce ortaya atılan bilgilere göre telefonun ekran tarafında 120Hz ekran yenileme hızında QHD Plus E6 AMOLED ile bizleri karşılayacağı söylenmişti. Öte yandan 256 GB depolamaya ek olarak 16 GB RAM ile desteklenebileceği ve kamera lensleri noktasında iddialı olacağına yönelik sızıntılar yapılmıştı.


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