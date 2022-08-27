Netflix'in reklamlı abonelik fiyatı ortaya çıktı

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:51

Çevrimiçi içerik platformu Netflix, son dönemlerde yaşadığı abone kaybı sonrası, kullanıcı çekmek adına reklamlı abonelik tercihini de daha uygun bir fiyata müşterilerine sunacağını duyurmuştu.

İÇERİK İNDİRME YOK

Netflix'in reklamlı abonelik sistemi için 7 ile 9 dolar arasında bir ücret belirlediği bu tarifenin Türkiye'ye ise 37.99 TL olarak yansıtılacağı ileri sürüldü. Bu sistemde reklamlar, izlediğiniz içeriğin öncesinde ve oynatıldığı sırada gösterilecek. 1 saat başına 10-20 dakika reklam gösteren televizyonun aksine Netflix, 1 saat başına 4 dakika reklam gösterecek. Bu abonelik sisteminde içerikler indirilemeyecek.

Konuşulan fiyatın resmiyet kazanması halinde, Netflix Türkiye’deki reklamlı abonelik sistemi ücretinin TL hesabı ise şöyle:

Temel Plan (480p çözünürlük, tek cihaz): Aylık 9,99 dolar – Aylık 37,99 TL

Standart Plan (1080p çözünürlük, iki cihaz): Aylık 15,49 dolar – Aylık 57,99 TL

Özel Plan (4K + HDR çözünürlük, dört cihaz): Aylık 19,99 dolar – Aylık 77,99 TL

Webtekno'da yer alan habere göre, 9,99 doların şu anki kur ile 181,45 TL olduğunu göz önünde bulundurursak, Netflix temel planını Türkiye’de 2,09 dolardan kullanıcılara sunuyor. Diğer abonelik sistemi ücretleri ile aradaki fark alındığında Netflix’in reklamlı abonelik sistemini Türkiye’de yaklaşık 0,99 dolardan sunacağı tahmin ediliyor.