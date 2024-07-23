Counter Strike 2 için sevindirecek yeni güncelleme!

Counter Strike 2 için yeni güncelleme geldi. Dust 2 haritası da bu bağlamda güncellendi. Artık oyuncular short bölgesine kutular üzerinden çıkabiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 16:43
Counter Strike 2 için sevindirecek yeni güncelleme!
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Counter Strike 2 için yeni bir güncelleme geldi bu güncelleme sayesinde Dust 2 haritasındaki short bölgesine kutular üzerinden çıkalabiliyor.

Yapılan güncellemeyi yeni duyuran ekip, oyunun haritasındaki short bölümünü güncelledi. Bu sayede oyuncular bölgelerini daha pratik bir şekilde savunabilecek.

Yapılan güncelleme yalnızca Dust 2 haritası için değil aynı zamanda Nuke haritasındaki küçük değişiklikleri de içeriyor. 


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