Counter Strike 2 için sevindirecek yeni güncelleme!
Counter Strike 2 için yeni güncelleme geldi. Dust 2 haritası da bu bağlamda güncellendi. Artık oyuncular short bölgesine kutular üzerinden çıkabiliyor.
Counter Strike 2 için yeni bir güncelleme geldi bu güncelleme sayesinde Dust 2 haritasındaki short bölgesine kutular üzerinden çıkalabiliyor.
Yapılan güncellemeyi yeni duyuran ekip, oyunun haritasındaki short bölümünü güncelledi. Bu sayede oyuncular bölgelerini daha pratik bir şekilde savunabilecek.
Yapılan güncelleme yalnızca Dust 2 haritası için değil aynı zamanda Nuke haritasındaki küçük değişiklikleri de içeriyor.
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