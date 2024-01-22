Valve, Counter Strike'ta açılan 400 milyon kasadan ne kadar kazandı?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 16:44

Güncelleme: 22.01.2024 - 16:44

Steam'de en popüler ücretsiz oyunlardan biri de Counter-Strike oluyor. Oyun ücretsiz ancak oyun içinde bazı harcamalar yapılmasıyla para harcatıyor. Örneğin, bazı silahlar için kasa açmak gerekiyor. Bu da ücret ödenerek oluyor. Bu kasalardan çıkan ekipmanlar eğer 'çok nadirse' mağazadan satılabiliyor. Yani para ödeyip kasa açarsanız, para edecek bir ekipman çıkartabilirsiniz.

COUNTER-STRIKE KASALARI EN ÇOK VALVE'YE KAZANDIRDI

Haliyle her yıl milyonlarca kasa açılıyor. İşte Valve de buradan asıl kârlı çıkan oluyor. Yeni açıklanan 2023 verilerine göre 400 milyondan fazla Counter-Strike kasası açıldı.

Kasa açılamlarıyla ilgili yayınlanan bir yıllık özet aslında oyuncuların eğilimlerini de gözler önüne seriyor. CS2 Case Tracker'ın açıkladığı verilere göre toplamda 360 milyon anahtar kasaların açılması için kullanıldı. Öte yandan kasa fiyatları da yüzde 178 arttı.

Valve'nin buradaki kazancı ise 980 milyon dolar oldu.