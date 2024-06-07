Counter-Strike silah kaplaması için 1 milyon dolardan fazla ödedi

Counter-Strike satın alınan binlerce dolarlık açılan kasalarla gündem olurken. Bu sefer de silah kaplamasının 1 milyon dolara satıldığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 12:31
Counter-Strike silah kaplaması için 1 milyon dolardan fazla ödedi
Abone Ol google-news

Oyun camiasının eski ve popüler oyunlarından biri olan Counter-Strike, bu sefer de satılan 1 milyon dolarlık silah kaplaması sebebiyle gündem oldu. Bir AK-47 kaplaması olan StatTrak Factory New AK-47 Blue Gem pattern 661, aktarıldığı kadarıyla 1 milyon dolardan pahalıya satıldı. Ancak şu anda ne kadar ödendiği bilinmiyor.

SİLAH KAPLAMASI İÇİN 1 MİLYON DOLARDAN FAZLA ÖDENDİ

Bu fiyatıyla bile herkese açık olan satılan en pahalı oyun içi silah kaplaması oluyor. 

Silah kaplamasının tek bir örneği bulunuyor ve oyunda ilk kez 2013'te görülmüş. Kaplamanın farklı varyantları da bulunduğu için StatTrak Factory New AK-47 Blue Gem pattern 661 olan versiyon fark edilmemiş ancak fark edildiği anda da oldukça değerli olduğu anlaşılmış. 

Daha önce de Blue Gem bıçağının sahibine 1,5 milyon dolarlık bir teklif yapılmıştı ancak bu teklifi geri çevirmişti.

 


Counter-Strike haberleri

İlgili Haberler

Merakla beklenen Counter-Strike 2 çıktı! İşte bütün ayrıntılar

Merakla beklenen Counter-Strike 2 çıktı! İşte bütün ayrıntılar
Counter-Strike serisinde değişmeden kalan tek şey!

Counter-Strike serisinde değişmeden kalan tek şey!
Counter-Strike 2 yaradı! CS:GO'de rekor kırıldı

Counter-Strike 2 yaradı! CS:GO'de rekor kırıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler