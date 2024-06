Counter-Strike silah kaplaması için 1 milyon dolardan fazla ödedi

Oyun camiasının eski ve popüler oyunlarından biri olan Counter-Strike, bu sefer de satılan 1 milyon dolarlık silah kaplaması sebebiyle gündem oldu. Bir AK-47 kaplaması olan StatTrak Factory New AK-47 Blue Gem pattern 661, aktarıldığı kadarıyla 1 milyon dolardan pahalıya satıldı. Ancak şu anda ne kadar ödendiği bilinmiyor.

Bu fiyatıyla bile herkese açık olan satılan en pahalı oyun içi silah kaplaması oluyor.

Silah kaplamasının tek bir örneği bulunuyor ve oyunda ilk kez 2013'te görülmüş. Kaplamanın farklı varyantları da bulunduğu için StatTrak Factory New AK-47 Blue Gem pattern 661 olan versiyon fark edilmemiş ancak fark edildiği anda da oldukça değerli olduğu anlaşılmış.

Daha önce de Blue Gem bıçağının sahibine 1,5 milyon dolarlık bir teklif yapılmıştı ancak bu teklifi geri çevirmişti.

The most expensive skin in Counterstrike history was publicly sold this morning, a StatTrak Factory New AK-47 Blue Gem pattern 661



For over $1 million pic.twitter.com/1FdxoNM2ov